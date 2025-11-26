9刀刺死技術長！雲云科技前董座「求家屬原諒」 遺孀冷回：只收過存證信函

雲云科技前董座曾志新殺害梁姓技術長，主動提出想與家屬調解。白廷奕攝



AI科技大廠雲云科技前董座曾志新，因為懷疑梁姓科技長竊取公司機密，還動用部屬對他網路霸凌，在公司會議室朝梁男猛刺9刀釀死。曾志新到案坦承犯行，多次對法官說自己很後悔，不過，他今天提出與梁男家屬調解的請求時，梁男遺孀卻表示，只收過一封「制式存證信函」表示歉意，坦言「不知道怎麼回答原諒的問題」。家屬律師最後同意可安排調解，但直言必須看曾志新的誠意。

雲云科技主打運用AI掌握寶寶狀況，是國內寶寶攝影機第一品牌，連總統賴清德都曾參訪過，但今（2025）年3月卻爆出董座殺人命案。

調查指出，曾志新懷疑梁姓技術長網路霸凌他、竊取公司機密，事先買好30公分長的西式廚刀，藏在辦公室櫃子裡，等到梁男因為要離職，來公司和他開交接會議，他趁機朝梁男背部及頸部猛刺9刀奪命，之後吞刀自殘，結果被救回。

雲云科技寶寶攝影機產品行銷全球，曾志新還曾多次公開受訪，沒想到竟發生憾事。翻攝自當事人臉書

無辜慘遭董座砍死的雲云梁姓技術長。翻攝自當事人臉書

曾志新到案後始終坦承犯行，也表示願意被羈押。台北地院今（11/26）日召開準備程序，確認檢辯聲請調查證據的範圍、預計使用時間，並抽選備選國民法官。期間法官提及，曾志新向法院聲請召開調解庭，希望與被害人家屬進行調解或修復式司法會議，詢問他本人意見。

曾志新坦言，「我犯了很大的錯誤，傷害了梁先生的生命，甚至破壞他的家庭，我真的很懊悔我做的事情，我也會面對司法。」他很清楚，自己會長期待在監獄裡，但希望能有機會為家屬「多做一點事情」。

律師也替曾志新求情，表示家屬向他求償2785萬多元，曾志新已有在努力借錢，多次律見時也都說非常懊悔，雖然人命無法用任何東西加以衡量，也知道家屬過去曾經拒絕，但還是希望給予機會。

案發前，曾志新曾到商店購買西式廚刀。讀者提供

法官轉頭詢問坐在另一端的遺孀，詢問她本人對此有何意見？她拿起麥克風，停頓了許久才開口，「我不知道要怎麼樣回答原諒的問題，我覺得除了我的傷痛之外，我只有看到媒體報導說他道歉，然後收到一封制式的存證信函……。這樣的道歉……我不知道具體的狀況，我覺得我很難回答這個問題。」

家屬律師黃沛聲幫梁男遺孀把話說下去，表示曾志新造成了無法彌補的傷害，這件事情家屬沒辦法接受，也不能原諒。不過，律師表示，如果法院基於修復的目的，認為這麼做比較好，可以同意安排調解庭。另一名律師也表示，曾志新手段相當殘忍，家屬也受到非常多痛苦，過往未能體會到被告的誠意，希望能透過調解程序，讓家屬知道被告到底有多少誠意。

黃沛聲庭後受訪時坦言，家屬從本案起訴開始，就沒有想要原諒他，但法院會安排調解，也是考量司法院採取修復式司法的想法，不過家屬方面還是會看曾志新的誠意。至於2千多萬部分，黃沛聲表示是家屬受到的損害，已經提起民事訴訟。

家屬委任律師黃沛聲坦言，家屬從起訴起就沒想原諒曾志新。白廷奕攝

