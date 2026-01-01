9分鐘飛越海峽！陸全球首架三證齊全噸級無人機創紀錄

全球首架取得完整適航認證的噸級電動垂直起降飛行器，12月31日成功完成跨海峽飛行驗證。大陸峰飛航空自主研發的凱瑞鷗eVTOL從大陸海南省海口明珠島起飛，僅耗時9分鐘橫跨23公里瓊州海峽，順利降落廣東湛江徐聞港，實現大陸首例噸級無人駕駛eVTOL跨瓊州海峽運輸場景驗證。此次飛行由大陸海南控股、海南機場集團、海南翼航通航、鵬城低空聯合峰飛航空等企業共同發起，是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

大陸凱瑞鷗eVTOL無人機。 （圖／翻攝《上觀新聞》）

大陸《證券時報》報導，凱瑞鷗eVTOL最大起飛重量達2噸，最大商載400公斤，適用航程200公里。該機型已獲民航局頒發型號合格證、生產許可證與單機適航證，成為全球首個「三證齊全」的噸級以上eVTOL機型。在本次首飛前，凱瑞鷗累計安全飛行里程已超過5萬公里，在跨海、跨城、夜航等多場景完成可靠性驗證。面對複雜海洋氣象條件，凱瑞鷗依託精準導航與冗餘飛控系統，全程姿態平穩完成飛行任務。

業內人士表示，這次活動有利於為瓊州海峽低空物流後續常態化運行奠定基礎。無人駕駛eVTOL跨海峽物流將運輸時效從「小時級」壓縮至「分鐘級」，能有效疏解瓊州海峽傳統輪渡與陸運壓力，為2026年全島封關運作提供高效物流支撐。目前海南依託自貿港低空空域改革先發優勢，正系統推進「低空+物流」、「低空+文旅」、「低空+應急」三大高價值場景。

大陸凱瑞鷗eVTOL。 （圖／翻攝《中國日報網》）

峰飛航空品牌總監鍾瑞花接受《證券時報》記者採訪時表示，載人eVTOL產品盛世龍正處於適航認證階段。她指出，公司堅持「由物到人」的發展策略，物流版產品凱瑞鷗已於今年完成適航取證，公司以此為基礎開展多場景商業探索，核心目標是在真實場景中打造商業閉環。鍾瑞花表示，峰飛航空將在2026年深耕貨運版eVTOL產品的場景落地與交付工作，進一步擴大交付規模並推進全球化布局，同時在「以點突破」的試點基礎上，推進「由點到線、由線到面」的區域化、規模化、常態化運行，並探索制定行業通用解決方案。根據規劃，未來6座載人eVTOL盛世龍也將接入跨海峽飛行，通過海南海口到廣東徐聞、海南海口到廣東湛江的交通接駁，提升進出海南島時效。

