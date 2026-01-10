9千片「過期2年豬排」吃下肚 老闆判刑公司罰百萬

彰化全芳味食品公司於2022年間向高雄一家食品公司購買兩萬三千一百六十片豬排，但因銷售不佳，蔡姓老闆不甘虧損，竟指示員工竄改有效期限。檢調獲報後展開調查，發現過期兩年、超過萬片的豬排，在被竄改日期後，透過門市及LINE團購群組，賣給不知情的消費者與連鎖賣場。

檢調調查發現，過期豬排已流入市面並被民眾食用，法院審理後，依《食安法》判處蔡姓老闆徒刑1年6月，公司也被判處罰金100萬元。

※犯罪行為，請勿模仿

彰化／綜合報導 責任編輯／網路中心

