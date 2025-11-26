9南部綠委籲速審院版財劃法 還給南部公平正義

（中央社記者王揚宇台北26日電）立法院程序委員會25日經表決，將行政院版財劃法遭暫緩列案。民進黨立委賴瑞隆等9位南部立委今天表示，藍白聯手封殺院版財劃法，等同直接剝奪中南部縣市爭取公平正義的機會，他們希望能速審院版財劃法，還給南部縣市合理對待。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，送立法院審議。立法院程序委員會25日開會處理28日院會議程時，在野提議暫緩將政院版草案列入議程，儘管民進黨立委反對，但藍白仍挾人數優勢通過，因此政院版財劃法本週尚不會排入25日院會報告事項。

對此，民進黨立委賴瑞隆、李柏毅、黃捷、郭國文、林俊憲、陳亭妃、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華今天在立法院召開記者會。

賴瑞隆說，藍白在程序委員會封殺院版財劃法，連討論機會都不給，這是最不負責任、最欺負南部居民的做法。

林俊憲表示，藍白通過的財劃法版本，不僅使中央舉債暴增至新台幣5638億元，違反公共債務法上限，也加劇南北失衡，政院版財劃法才是兼顧財政紀律與區域均衡，呼籲在野黨共同支持行政院版，盡速排審法案。

鍾佳濱表示，藍白可以討厭民進黨，但不能拿人民權益陪葬，既然藍白強推「公投綁大選」，民眾應與民進黨團站在一起，用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

李柏毅指出，如果明年計畫型補助全國只剩308億元可用的話，高雄的軌道建設，從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設，均衡全台發展。

徐富癸說，屏東縣作為農業以及高齡化的縣市，在行政院新出爐的財劃法中，會是主要受惠縣市，很遺憾藍白在程序委員會就將其否決，讓法案連討論的機會都沒有。（編輯：蘇龍麒）1141126