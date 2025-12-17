9原住民獵黑熊嬉鬧、手段殘忍獲無罪 檢方上訴批：戲謔殘忍非文化

屏東地檢署指出，本案犯罪手段具戲謔性與殘忍姓，悖離憲法保障原住民族文化群的精神，故依法提出上訴。

屏東地方法院日前判決9名原住民獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物無罪。對此，屏東地檢署認為，該判決混淆原住民族傳統狩獵文化與濫殺野生動物行為，犯罪手段具戲謔性與殘忍性，已悖離憲法保障原住民族文化權的核心精神，因此依法提起上訴，要求撤銷原判決並論罪科刑。

檢方指出，原審以修正後《野生動物保育法》中的「非營利自用」作為無罪理由，但此概念並非獨立於原住民族傳統文化之外的免責金牌。依司法院大法官釋字第803號解釋，受保障的狩獵權須建立在依循部落文化、祭儀與規範的基礎上，不能僅因具原住民身分，就將與文化無關的娛樂性獵殺行為合理化，否則已違反憲法平等原則。

非營利自用 能成為免責理由？

檢方指出，4起獵熊行為均非基於特定祭儀、時間或目的的計畫性狩獵。包括採藥途中偶遇即射殺、駕車包抄圍捕，甚至使用鋼製吊索陷阱，使黑熊長時間受困、掙扎後再近距離補槍射殺，手段殘忍且具高度痛苦，已違反狩獵倫理與人道精神。

戲謔對待生命 還能稱為文化實踐？

其中1案更在獵殺後，將黑熊屍體以「三貼」方式夾於機車騎士與乘客間運送，沿途嬉鬧錄影，事後陳列拍照。檢方直指，此種輕蔑生命的態度，與原住民族狩獵文化所強調的敬天、惜物與尊重生命完全背道而馳，也非部落規範所容。

檢方強調，尊重原住民族文化不代表縱容濫殺。短時間內密集獵殺4隻台灣黑熊、5隻台灣水鹿及3隻台灣野山羊，已明顯逸脫生存或祭儀所需範圍，屬機會主義式獵殺。若不加以釐清界線，恐對真正遵守狩獵禁忌的族人造成二次傷害，也不利生態保育與法治發展。

