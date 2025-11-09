9品項雞蛋檢出芬普尼超標 共15萬顆流向9縣市 緊急下架回收

衛福部食藥署今天表示，彰化縣衛生局抽驗雞蛋，檢出市售雞蛋農藥殘留芬普尼超標，共15萬顆、9品項問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，目前已緊急下架回收停售。食藥署呼籲，消費者應停止使用問題雞蛋，通路商全面提供退貨回收服務。

高雄市衛生局日前接獲彰化縣衛生局通知有殼蛋產品「芬普尼」超標流向高雄。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生福利部食品藥物管理署今天傍晚公布「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定。

廣告 廣告

食藥署說明，根據《動物產品中農藥殘留容許量標準》規定，雞蛋農藥殘留芬普尼代謝物殘留容許量標準為0.01 ppm，已由彰化縣衞生局要求業者立即下架回收該蛋品，並停止販售，同步將該蛋品來源畜牧場資訊提供地方農政機關，進行源頭管理及移動管制。

食藥署表示，經彰化縣衛生局清查，這批雞蛋來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號，昨天檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，約15萬顆蛋品流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市9縣市的全聯、楓康等販售通路商。

由衛生局下架回收停售該畜牧場來源蛋品，應下架回收的市售包裝蛋品共9項，包含四日鮮蛋/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）、巨的卵（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251103C）、大巨蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）。

另外，還有富翁洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C）、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）、四季巨蛋（白殼）/10粒裝（溯源碼I47045-251023C）、香草園洗選蛋/10顆（溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C）、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）/10粒裝（溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）。

食藥署呼籲，消費者應停止使用上述雞蛋，通路商全面提供退貨回收服務，將持續與地方政府衛生局執行市售雞蛋農藥殘留抽驗，確保食品安全，讓消費者安心選購。