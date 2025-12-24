9問鄭麗文！陳方隅怒駁「無腦說」再批：噁心的黨工職

即時中心／劉朝陽報導

國民黨主席鄭麗文22日晚間赴東吳大學演講，在提問環節的時候，與東吳大學政治系副教授陳方隅言語交鋒。陳方隅23日深夜再度發文，強調自己是以教師身分出席由學生會主辦的公開活動，僅在演講最後10分鐘舉手提問，卻遭鄭麗文以「無腦」、「三民自忠實讀者」等語回嗆。陳方隅直言「對方無意溝通，反而對提問者貼標籤、貶抑人格」。

陳方隅怒轟「真的是很噁心的政黨，噁心的黨工職，現在是民主時代，還在搞這種不讓人發言的爛招嗎？」並提出9個問題，直言「中國國民黨的人們，要不要好好回答一下」。

這些問題包括「到底支不支持台灣的自我防衛？若要支持，那為什麼一直砍預算、擋預算？你們說需要討論，那為什麼程序委員會就擋掉不給討論？到底為什麼立委們要一批又一批去中國會見中國政府高官？為什麼你們要在各地偽造連署文書？為什麼你們黨內一堆金融犯、性騷擾犯、暴力前科的黑道立委和首長、特種行業世家二代三代？為什麼你們要侵占這麼多的黨產？為什麼你們要崇尚獨裁者？為什麼你們從反共變成親共？」。

陳方隅表示，事後更讓他無法接受的是，國民黨青年團發文指控他進行「政治個人秀」，甚至質疑其參與資格。

他反問，自己不是公職人員、也未參選、並非任何政黨成員，僅以大學老師的身分，旁聽演講並提出問題，何來「個人秀」之說？

「若活動不歡迎不同立場者，主辦或講者應事前說明，而非事後對提問者進行抹黑」。陳方隅表示，相關言論已經反映出政黨對不同聲音的排斥，直言「現在是民主時代，還在用不讓人發言的方式，非常令人反感」，校園應是理性辯論與公共討論的場域，卻被當成政治動員或單向宣傳空間，令人遺憾。

他直言，對參與者、提問者潑髒水無助於解決問題，真正該做的是公開回應社會質疑。

陳方隅續發文指，一整天下來，被好幾千個網軍帳號在FB以及Threads上面進攻，一大堆人洪荒之力攻擊之後，竟然沒有一個人可以好好地幫鄭麗文和中國國民黨的立場辯護，沒有任何一個中國國民黨的人可以好好說清楚學生們提問的問題，也沒有人可以合理化鄭麗文在大學演講、然後教訓學生問不好以及罵人無腦的行為，「這麼多人拚了命地在攻擊個人，聲嘶力竭地把無法好好回應問題的怨氣發在我身上」，這個百年大黨真是夠神奇的了！

