9單位合捐305台輪椅 新北愛心平台添溫暖

▲土城鳳靈慈愛同心會等九單位今（六）日出席響應好日子愛心大平台合捐三百○五台輪椅。（圖：新北社會局提供）

新北市土城鳳靈慈愛同心會結合中和同濟會、新北市牙醫師公會、板橋蔡牙醫、台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會、雙和慈安福田會、巨鴻興業、耀宏儀器及新北福林慈善會等九個單位，響應「好日子愛心大平台」今（六）日合力捐贈三百○五台輪椅，期盼透過眾人之力，讓愛輪轉，協助失能長輩及身心障礙者。

土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，慈愛同心會隸屬於無極鳳靈宮，主奉準提佛母，佛母菩薩聞聲救苦。自九九年起展開輪椅捐贈，至一○八年更攜手北醫牙醫校友會及善心企業，響應「新北好日子愛心大平台」共同捐贈一百五十台輪椅，八年來未曾中斷。本次捐贈三百○五台輪椅，亦經聖筊請示佛母，祈願永續同行。

新北秘書長邱敬斌受贈感謝鳳靈慈愛同心會及各界善心，尤其總督導蔡鵬飛，透過人脈媒合，自一○八年至今已累計捐贈一千四百九十三台輪椅、二百四十五台助行器及一台氧氣製造機。邱指出，本次輪椅將交由新北輔具資源中心評估並免費媒合。

社會局表示，新北有十八萬多身障者，高齡人口逾八十萬人，需求龐大。輔具中心平均每月媒合二百七十台輪椅，可循環再利用，年關將近返家過年的住院者需求更顯迫切。