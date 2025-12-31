9國外師進校園教導各國文化！雲林800學童一日環遊世界

800名學生透過外師介紹，體驗各國文化及傳統習俗。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內有185所國中小，響應國家雙語政策，已有約140名外師進入校園教學，甚至已有30校共開辦100班多語種教學課程，為讓學生更具國際觀，縣府今(31)日舉辦國際教育館體驗活動，邀請8校到虎尾國小由9國外師介紹當地文化及語言，盼讓學生更了解多國傳統文化。

縣府教育處長邱孝文指出，目前縣內共有140名英語教學外師，分別為76名一校一外師，13名各可教學三所小校外師及34名雙語教育學校外師，不過仍有69校未聘任外師，可能原因為行政量能不足，因此縣府提供空中英文教學資源，若學校評估可聘請外師，也會全力給予協助。

邱孝文指出，近年來縣內部分學校為讓學生培養國際觀，與各國學校交流，如北港建國國中已舉辦4場台日韓營養午餐交流，石龜國小內的防災教育中心，迄今也時常與日方保持密切聯繫，甚至不少學校因應校內新二代，開辦印尼、印度、越南、泰語等教學，目前總計有30所共 100班，充分展現縣內國際教育成效。

邱孝文表示，此次國際教育體驗活動，集結9個國家外師擺設攤位，包含美國、南非、菲律賓外師介紹當地文化並帶領學生參與遊戲，日本攤位則由在台灣定居的日本爺爺介紹日本傳統童玩劍玉，讓孩子們動手體驗。印度攤位由外師介紹當地新年習俗並進行互動體驗，越南攤位則透過光與影的遊戲讓孩子們了解越南的皮影戲等。

雲林縣長張麗善表示，透過國際教育體驗讓8所學校800名學生更了解異國文化及傳統，日後會擴大舉辦，培養更多具國際視野的人才。

