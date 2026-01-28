9大「慘業」勞工注意！放無薪假最高能領近7萬 勞動部拍板薪資補貼再延長半年

為因應美國關稅衝擊，勞動部在去年8月公告「強化版僱用安定措施」，適用對象擴及9大產業，原定辦理期間至1月底，勞動部今（28）日公告適用期限再延長半年至115年7月31日，9行業勞工與雇主協議實施減班休息，繼續適用「僱用安定措施」，可獲減班休息前後薪資差額70%的補助，藉此降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，每月最高可領新台幣1萬1500元，持續6個月。​

不過，台美關稅談判歷經9個月日前出爐，台灣取得2最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，以及獲得232半導體及衍生品關稅最優惠待遇，製造業衝擊大幅降低，為何仍延長補貼？勞動部表示，主要是考量關稅政策遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而仍有減班休息情形，且產業正處於復甦與轉型的關鍵期等3大因素，為給予企業及勞工最大支持，決定9行業延續辦理僱用安定措施6個月。

這9行業分別為「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」。

勞動部表示，只要9行業在2月1日至7月31日期間有雇主協議實施減班休息達30日以上，且經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70%。此外，除薪資差額補貼外，如果勞工還同時參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，協助勞工減輕減班休息期間薪資減少的影響。

假設一名每月投保薪資4萬5800元的勞工被減班休息至每月薪資為最低工資2萬9500元，等同每月薪資損失了1萬6300元，若該名勞工領取薪資差額補貼1萬1500元（無條件進位至百位數），剩下的4800元可透過勞工再充電計畫，領取每小時196元的訓練津貼，以達到薪資未減損目標。

根據統計，僱用安定措施從去年3月實施、8月擴大對象至9行業後，截至今年1月15日止，已補助471家事業單位共7690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。

