9天春節連假 桃警祭交通小提醒 替代路線一次看

桃園市政府警察局啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，希望讓讓每一位民眾都能在節慶時分順利回家、平安出遊。(警方提供)

農曆春節連假即將於14日至22日展開，長達9天的假期，是家家戶戶團聚的重要時刻，為了守護這份最平凡卻也最珍貴的幸福，桃園市政府警察局啟動「115年加強重要節日安全維護工作」，希望透過警察同仁的努力，讓市民朋友們都能感受到一份安心的溫度。

交通警察大隊長林東星表示，警察的工作不僅是執法，更是為了讓每一位民眾都能在節慶時分順利回家、平安出遊。為了因應這段期間的交通需求，警方將加強監控轄區交通狀況，整合各交通節點監視影像與機動巡守，嚴密監控如傳統市場、大賣場、火車站、高速公路交流道及各大風景區等易湧現人潮的地點，提升見警率加強疏導交通，目的就是讓大家有個平安快樂的年假。

為了讓回家的路更加順暢，警方也整理各項交通小提醒。2月17日至19日（初一至初三）的清晨5時至中午12時，國道1號平鎮系統交流道南向入口將實施封閉，建議用路人改走中壢或幼獅交流道。此外，交通部公路局預估春節期間將有四波車潮，包括返鄉、走春及收假車流，警方建議前往大溪老街或角板山等熱門景點的民眾，可以多利用台3線、台7乙線等替代道路，避開壅塞車潮。提前規畫好行程，就能把美好的心情留給最愛的家人。

最後，大隊長林東星特別叮嚀每一位市民朋友：「平安是回家唯一的路。」在聚餐歡慶之餘，請務必落實「喝酒不開車」，讓生命安全得到保障。同時，也要看顧好自己辛苦的血汗錢，落實「反詐五不」原則：不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊，別讓詐騙電話破壞了過年的好心情。

桃園警方將全力以赴，在春節期間落實115年加強重要節日安全維護工作「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸，預祝所有民眾都能度過過一個平安、順暢且暖心的春節假期。

