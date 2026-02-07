9天連假當場泡湯！觸犯這「1」行為 春節出國直接攔下不給飛

財經中心／師瑞德報導

春節9天連假出國潮，小心欠稅被攔在機場！國稅局示警，個人欠稅逾100萬、企業逾200萬（已確定案件）即達限制出境門檻。千萬別以為辦理「分期繳納」就能飛，唯一解套方式只有「繳清全部稅款」或「提供足額擔保」。出發前務必確認，以免行程報銷！（AI製圖）

長達9天的農曆春節連假即將到來，許多民眾早已訂好機票、飯店，準備飛往國外好好放鬆犒賞自己一年的辛勞。然而，國稅局緊急發出示警，如果名下有積欠稅款未繳清，千萬別以為到了機場就能順利通關，一旦欠稅金額達到法定門檻，很可能在海關被攔下，不僅旅遊泡湯，還得面臨行程取消的鉅額損失，讓原本開心的假期瞬間變調。

欠多少會被鎖？個人百萬、企業兩百萬是紅線

究竟欠多少稅會被限制出境？根據《稅捐稽徵法》規定，這條紅線劃得相當清楚。南區國稅局指出，針對「已確定」的欠繳稅捐，個人累計超過新臺幣100萬元、營利事業超過200萬元；若是還在行政救濟程序中（未確定）的案件，門檻則稍微放寬，個人欠稅達150萬元、營利事業達300萬元。一旦達到上述標準，稅捐機關經審酌後，就會報請財政部函請移民署，正式對當事人或企業負責人實施限制出境。

別傻了！「分期繳納」無法立刻解禁

許多民眾誤以為，只要表現出還款誠意，例如向行政執行分署申請「分期繳納」或是先繳一部分，就能暫時解除出境限制。對此，國稅局特別澄清這是一個天大的誤會。依照現行法規，要解除出境限制只有兩條路可走：第一是「繳清全部欠稅」，第二是「提供與欠稅額相當的擔保品」。如果只是辦理分期，在稅款尚未「全數」繳清之前，境管令依然有效，海關絕對不會放行。

行前總體檢 以免敗興而歸

國稅局呼籲，民眾若不確定自己是否遭到限制出境，務必在出發前向相關單位查詢。尤其是身負稅務爭議或有欠稅紀錄的納稅義務人，如果不想在除夕前夕上演「機場驚魂記」，務必儘速籌措資金繳清稅款，或是找尋合格的擔保人辦妥擔保手續。畢竟春節旅遊旺季機票住宿一位難求，若因欠稅問題導致行程受阻，不僅金錢損失慘重，全家人的過年興致也將付諸流水。

