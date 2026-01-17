9天連假返鄉免煩惱 花蓮推實名制對號座專車1/21開搶

花蓮縣政府為服務旅外鄉親返鄉過年，推出「115年春節返鄉專車」，採普悠瑪號列車提供4列次共372個對號座位，每張乘車證收費200元。符合資格的民眾可於1月21日中午12時至下午4時，透過縣府官網訂票系統登記，額滿即列入候補名單。

專車採實名制，僅限本人搭乘，取票及乘車時須出示身分證明文件。民政處說明，凡設籍花蓮或身分證字號「U」開頭的縣民、其配偶、直系血親及其配偶，或在花蓮工作者及其配偶、直系血親及其配偶，皆可申請訂票。親屬關係需以完整戶口名簿證明，依工作地申請者則須檢附工作證明文件供縣府核驗。

今年春節假期自2月14日至2月22日共9天，返鄉專車規劃2月13日晚上7時32分及2月14日上午9時42分從台北站發車直達花蓮站，分別於晚上9時50分及中午12時02分抵達。返工專車則安排在2月21日下午5時及2月22日下午2時20分自花蓮站發車，分別於晚上7時28分及下午4時45分抵達台北站。

為照顧南花蓮地區鄉親，縣府同步規劃區間車接駁服務，停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等站。每列車提供一般票368席、愛心票4席，皆為直達車不提供站票，候補名單將依取票剩餘數量公告。

民政處提醒，專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，經購票辦理後恕不退費，且票券禁止轉售。現場取票地點為花蓮縣政府民政處及台北車站專車服務台，取票時限依公告為準，逾時不候。花蓮縣政府表示，盼透過返鄉專車讓鄉親感受縣府用心，也提醒務必留意訂票與取票時間，以免影響自身權益，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網，未盡事宜以縣府網站公告為準。

