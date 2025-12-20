9家藥廠與川普簽署協議！降低藥品價格換「關稅寬限期3年」

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

多家美國與歐洲最大的製藥公司於美東時間19日與美國總統川普（Donald Trump）達成協議，自願以更低價格販售藥品，配合其政府推動將美國藥價與海外較低價格掛鉤的政策方向。

參與這項協議的藥廠包括默克（Merck）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、安進（Amgen）、吉利德科學（Gilead）、葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）、羅氏（Roche）旗下的基因泰克（Genentech）、百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）以及諾華（Novartis）。

作為交換條件，這9家公司獲得為期3年的寬限期，其產品在此期間不會受到川普計畫中的「藥品專屬關稅」影響，前提是藥廠必須進一步投資於美國本土製造。

19日公布的承諾中，最引人注目的是必治妥施貴寶同意，將其暢銷抗凝血藥物、也是美國處方量最高的產品之一艾必克凝（Eliquis）免費提供給「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid）。

川普曾在7月致函包括上述公司在內的17家大型製藥商，要求它們配合其「最惠國待遇」（most favored nation）政策降低藥價。川普在5月簽署行政命令，重新啟動該政策，主張提高美國以外市場的藥價，並稱此舉是為了「終結全球搭便車行為」（end global freeloading）。

川普在19日的活動上表示，截至目前，17家最大製藥公司中已有14家同意大幅降低藥價，讓美國人民與病患受惠。他強調，這是「美國醫療史上，病患負擔能力方面最重大的勝利」，而且「每1位美國人都將因此受益。」

在尚未簽署藥價協議的主要藥廠中，包括嬌生（Johnson & Johnson）、艾伯維（AbbVie）與再生元（Regeneron）。不過川普指出，嬌生「下週就會到場」。至於這些藥價協議實際將如何運作，目前尚未立即公布完整條款，因此其影響範圍仍不明朗。

這9家藥廠同意採取多項措施來降低美國藥價，包括以「最惠國待遇」的最低價格，向聯邦醫療補助計畫病患販售既有療法，並對新藥價格作出保證。川普表示，這些藥廠也同意，將旗下最受歡迎的藥品上架至即將推出的消費者直售網站「川普藥品平台」（TrumpRx），該平台預計於1月上線。

部分公司同時推出新的，或擴大既有的消費者直售方案。舉例來說，吉利德表示，將推出1項計畫，使病患能以折扣價格取得其C型肝炎治療與治癒藥物宜譜莎（Epclusa）。

賽諾菲則表示，將在TrumpRx及其他消費者直售平台上，針對治療感染、心血管疾病與糖尿病的部分藥物，提供接近7折的折扣。

默克指出，將透過直達病患的計畫，向自費患者提供3款糖尿病藥物約7折的價格優惠，包括佳糖維（Januvia）、捷糖穩（Janumet）與捷糖穩XR（Janumet XR）。該公司也表示，若其實驗性每日口服降膽固醇藥物未來在美國獲准上市，該計畫也將適用於該藥品。

默克執行長戴維斯（Robert Davis）在記者會上表示，他理解川普推動藥品可負擔性與美國民眾用藥可近性的目標，同時也包括提高美國以外市場的藥價，並強調默克「百分之百支持」相關行動。

另一方面，安進將擴大其既有的直達病患計畫，納入預防性偏頭痛藥物安莫疼（Aimovig）以及自體免疫疾病治療藥物「Amjevita」，分別提供6折與2折的每月折扣價格。

今年稍早，川普已宣布與禮來（Eli Lilly）、諾和諾德（Novo Nordisk）、輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）以及默克雪蘭諾（EMD Serono）達成協議，這些公司同意以折扣價直接向病患販售部分藥品，換取免除未來藥品關稅以及其他好處，例如新藥審查加速。

根據蘭德公司（Rand Corp.）2024年的1項研究，美國處方藥價格平均幾乎是海外市場的3倍，其中品牌藥物價格甚至超過4倍。

對此，代表多家大型製藥公司的產業協會美國藥品研究與製造商協會（PhRMA）表示，川普的「最惠國待遇」定價並非降低美國藥價的最佳方式，並將美國與海外藥價差距歸咎於藥物福利管理者（pharmacy benefit managers，PBMs）。

對多數藥廠而言，美國都是最重要的單一市場，無論其總部設於何處。即使以歐洲為基地，歐洲大型製藥公司也高度依賴美國市場，歐洲前10大藥廠中，有一半以上的公司，其大部分營收來自美國。

