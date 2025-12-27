9年不間斷 新北教局與昆士蘭交流有成
▲臺澳師生共同學習三視圖數學課程，提升跨語言、跨文化理解與國際行動力。（圖：新北市教育局提供）
新北市教育局與澳洲昆士蘭教育廳合作推動雙向短期STEAM交流已邁入第九年，舉辦成果展暨結業典禮，由教育局長張明文與澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處代表費裘娜共同出席。透過「你來我往」跨國共學模式，學生在實作課程與文化交流中，逐步累積外語溝通、跨文化理解與國際行動力，展現長期國際合作的豐碩成果。
今年十月由新北高中帶領十名學生前往昆士蘭Burpengary State Secondary College，展開12天STEAM課程與寄宿家庭文化體驗；12月則由澳洲師生回訪新北市，並由新北高中、清水高中、中和高中及明志國中共同組成STEAM交流接待團隊迎賓。
各校特別設計融入節慶與在地文化特色的科學實驗、工程設計與藝術創作課程，帶領澳洲學生從實作中探索科學與文化之美，包括「太極圖的魔法－錫雕創作」、「聖誕奇蹟茶會：泡茶機美學與應用」、「永續創客－跳蛙與風車」等主題，並規劃臺灣特色美食烹飪課程，讓外國學生親手體驗。另安排和平島地質公園與九份戶外教學，以及黃金博物館導覽課程，認識臺灣獨特地質景觀與礦業歷史，感受寶島多元且豐富的自然與人文風貌。
新北高中校長柯雅菱表示，最感動的是看到學生從一開始的害羞遲疑，到能主動以英語問候、聊天，聽不懂時也敢坦然說出「pardon」，展現真誠學習態度與日益增長的自信。在海洋科學與STEAM課程中，學生全程專注投入、充滿好奇，以及展現出尊師重道、主動維護環境的行為表現，獲得澳洲師生與寄宿家庭高度讚賞。
教育局指出，新北市自108年率先推動STEAM教育政策，六年來持續投入優化校園環境與學習設備，成果豐碩。2025年在多項國際及全國STEAM相關競賽中表現突出，包括世界機關王大賽勇奪三面金牌；2025 IEYI世界青少年發明展締造三金三銀一銅佳績；第65屆全國科展更以「6件全國第一、49件全國獲獎數最多」寫下紀錄。
