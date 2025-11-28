9年前霸王寒流將回歸？鄭明典曝1驚人巧合：台灣可能被掃到邊

生活中心／周希雯報導

入冬後全台天氣逐漸轉涼，氣象署指出，今（28日）整體雲量仍偏多，北部及東半部高溫僅約22度、23度，中南部僅約24、25度，各地早晚仍偏涼，等到週末氣溫將回升，最高可飆30度。不過前氣象局長鄭明典指出，北極圈上空出現1罕見現象，與2016年「霸王級寒流」襲台前的背景相似，他也分享極地冷空氣外流3可能路徑，示警「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊」。

鄭明典發文指出，約在北極圈上方23公里高空，出現兩團相對暖和冷的空氣對峙中，氣溫在過去約2週相對快速上升近20度C，這是一次小規模的「平流層暖變」。不過罕見的是，冬季前期通常是「單一逆時針旋轉的冷空氣」盤踞在北極圈上空，這個時間應該是「極渦」發展的階段、卻出現暖空氣，過往平流層暖變大多發生在2月下旬，「這麼早發生的情況相對少見…所以這次的特別處是，發生的早！」

鄭明典指出，約在北極圈上方23公里高空，提早出現小規模的「平流層暖變」。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

鄭明典提到，發生的早通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，台灣只是偶爾被掃到邊。不過他想起「印象中，2016年年初有超強寒流，年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」台灣2016年1月下旬出現特殊「霸王級寒流」，鄭明典指出，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲，雖然在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

鄭明典想起，2016年霸王級寒流襲台前，也提前出現平流層暖變現象。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）

鄭明典發出1圖提醒，目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如今發生中的平流層暖變現象，可能導致極區冷空氣外流，若讓冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。對此，中緯度國家都很重視這個變化，擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響，「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊」，所以仍需追蹤後續影響。平流層暖變開始之後2至3周，近地面會有一波極地冷空氣外流現象，空氣3個主要外流路徑，一個是北美，常帶來美國東北大雪；第二是北歐路徑，這股冷空氣常往西南方向走，是比較特殊的地方；第三是亞洲路徑，這股冷空氣路徑變動範圍較大、較不確定。





鄭明典示警，若讓冷、暖空氣交會，可能有顯著的冬季風暴發展。（圖／翻攝「鄭明典」臉書）









