9年前「超猛寒流」將重演？專家曬「太極圖」曝罕見巧合

生活中心／于士宸報導

今日（27）受東北季風影響，水氣稍微增多，北部、東半部、南部地區及中部山區有降雨機率，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；溫度方面，氣象署預報，今天各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約20至22度，中南部及台東高溫約23至25度。對此，前氣象局長鄭明典曬出一張「平流層溫度預報圖」，說明目前北極圈上方23公里高空出現「冷暖空氣對峙」，由於時間早而相當罕見；同時也讓他想起2016年的「超強寒流」，在2015年底時就有發生類似情況。

廣告 廣告





2016年「超強寒流」將重演？鄭明典曬「太極圖」曝1巧合驚嘆：相當罕見

鄭明典回憶起2016年初的「超強寒流」，推算2015年底正是發生這樣「偏早發生的平流層暖變現象」。（示意圖／翻攝畫面）





前氣象局長鄭明典昨日（26）在臉書發文，表示目前北極上空出現「冷暖空氣對峙」的現象。鄭明典曬出一張「平流層溫度預報圖」，表示大約在北極圈上方23公里的高空，有兩團相對暖和冷的空氣在對峙中，並說明這個時間應該是「極渦」發展的階段，「極區上空日照減少空氣冷卻，冷卻的空氣下沉，周邊空氣內縮來補充下沉空氣，空氣內縮自然形成逆時針環流就是『極渦』」，強調通常在冬季前期比較常出現單一逆時針旋轉的冷空氣盤踞在北極圈上空。





2016年「超強寒流」將重演？鄭明典曬「太極圖」曝1巧合驚嘆：相當罕見

北極圈上方23公里高空出現「冷暖空氣對峙」，冷暖空氣形狀酷似「太極圖」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





鄭明典指出，本應該是極渦發展的地方出現暖空氣，基本上這就是「極區平流層暖變」發生的現象，而在這麼早發生的情況下其實相當罕見。鄭明典回憶起9年前，2016年初的「超強寒流」，往前推算2015年年底正是發生類似這樣「偏早發生的平流層暖變現象」。最後，因為這次的「平流層溫度預報圖」形狀酷似「太極圖」，也讓鄭明典也在留言區笑喊是「很像『太極圖』的大氣現象！」。





原文出處：2016年「超猛寒流」將重演？鄭明典曬「太極圖」曝1巧合驚嘆：相當罕見

更多民視新聞報導

黃國昌「合照高市辦公桌」！他列「2觀點」籲日小心1事

蘿拉3年前「刷卡紀錄」流出！蔡阿嘎不忍出手了…

「小橘書」真被里長丟了？律師搬1法條嘆「麻煩大了」…

