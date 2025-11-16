9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩

在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。

這段神仙感情始於2007年。經朋友介紹相識後，何潤東為保護身為素人的林姵希，將戀情低調藏了整整9年。直到2016年3月10日，他特地選在父母結婚紀念日登記，婚後兩人生活情趣十足：不是逛夜市吃路邊攤，就是自駕旅行、騎單車散心，偶爾曬出牽手對視的合照，甜蜜互動被粉絲讚「把平凡日子過成詩」。

最讓人佩服的，是他們選擇不生育。面對外界催生，夫妻倆態度堅定，何潤東曾在採訪中坦言：「享受二人世界，孩子順其自然就好。」林姵希也全力支持，認為愛情不必靠孩子證明。如今兩只寵物多多與Oral成了家庭重要成員，沒有子女壓力的兩人，反而把彼此寵成小孩。

事業上的互相扶持也令人羡慕。林姵希辭去櫃姐工作後創立飾品品牌，何潤東親自幫她籌備工作室；拍戲期間，林姵希則精心準備便當，做他最堅實的後盾。2025年，何潤東憑《折腰》的文弱書生與《守誠者》的黑幫老大反差角色，事業再攀高峰，這背後離不開林姵希的理解與支持，讓他能全力衝刺事業。

何潤東更是圈內出了名的「寵妻狂魔」。情人節曬兩人精心打扮合照、旅行時主動幫老婆拍照，就連換頭像、塗指甲油都要偷偷秀恩愛，網友笑稱：「他的社群一半是工作，一半是老婆。」18年相伴、9年婚姻，他們用行動證明：陪伴才是最長情的告白。

