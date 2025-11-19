9年沒喝到的味道終於回來！買當勞「奶昔＋韓版毛毛包」全台12店限量販售掀排隊潮 粉絲冒寒搶購秒排爆

睽違9年重出江湖，香草與草莓口味奶昔於指定門市限量開賣，有民眾冒低溫排隊搶購奶昔與毛毛包。（圖／麥當勞提供）

停賣9年的麥當勞經典飲品「奶昔」今（19）日正式在台灣回歸，首波於全台12間指定門市限量試賣，吸引不少死忠顧客一早排隊卡位。同時登場的，還有與韓國同步推出的「奶昔大哥毛毛包」與台灣限定的奶昔大哥購物袋，三款商品掀起搶購熱潮。開賣首日上午，不少民眾提前排隊，有人清晨7點半就到現場卡位，北車館前門市甚至出現繞店三圈人潮。

「奶昔大哥毛毛包」以毛絨材質吸睛登場，成搶購焦點。（圖／報系資料照）

有民眾今（19）日在Threads上傳北車麥當勞排隊盛況，台北館前店開賣前現場已湧入超過百名排隊人潮，直呼「7年級生，奶昔大哥回憶不死」，另據《中央社》報導，也有學生族透過社群相約一同前往，也有年輕人表示從沒喝過麥當勞奶昔，這次特地前來嚐鮮。還來自新北三重的徐姓女子清晨7點半就現身排隊，表示不僅為了收藏奶昔大哥包，還準備一次外帶4杯草莓奶昔分享給家人，「已經等了9年，當然不能錯過。」

廣告 廣告

奶昔原於2016年11月因銷售表現不佳停賣，多年來不少消費者敲碗盼望回歸。此次重出江湖，推出香草與草莓兩種風味，試賣價格為每杯69元，參與販售的12間門市分布於北中南及花蓮，包括台北館前、西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福與花蓮中正。

另外，販售時段為上午10時30分至晚間10時。而與奶昔同步推出的奶昔大哥周邊商品也成為矚目焦點。造型可愛的毛毛包以療癒外型吸睛，單買價199元、套餐加購價149元，每人每筆交易限購4個；另有台灣限定、使用100%回收塑料製成的購物袋，每個售價59元，亦為限量供應。麥當勞方面指出，毛毛包為去年在韓國上市即受到熱議的限量商品，而奶昔則為品牌9年來首次重啟此款品項。

買當勞這次的活動推出後，不少分店的排隊與搶購情況轉為常態，反映出商品的高人氣與話題性。從消費者角度來看，此次活動不僅是一場商品販售，更成為一種社群互動與潮流現象。此次限量活動也讓該品牌在台灣市場再度以新品製造話題，並成功激起排隊經濟與限量文化。未來是否擴大販售渠道或增加商品組合，值得觀察。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

朋友變情人3／鍾瑶跟他一吻定情 曹晏豪分手後閃婚

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意