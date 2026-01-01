9年爺孫戀落幕！69歲梅爾吉勃遜認了單身 斷開小34歲編劇女友

娛樂中心／程正邦報導

好萊塢金獎導演兼影星梅爾吉勃遜（Mel Gibson）近日拋出震撼彈，正式宣告恢復單身。這位即將邁入古稀之年的巨星，證實已與交往長達 9 年、現年 35 歲的編劇女友羅莎琳羅斯（Rosalind Ross）協議分手。儘管兩人年齡相差超過 3 輪，曾被外界戲稱為「爺孫戀」，但雙方最終選擇和平理性地結束這段長跑，並承諾將以孩子為重。

電影《梅爾吉勃遜之英雄本色》，讓他聲名大噪，曾是全球最性感男人。（圖／翻攝自IMDb）

低調分手一年 共同守護 8 歲幼子

根據外媒《People》披露，這對昔日戀侶其實早在約一年前就已悄悄分道揚鑣。兩人透過共同聲明表示，雖然結束這段人生旅程令人感傷，但對於擁有 8 歲兒子拉爾斯（Lars）感到非常幸運。

廣告 廣告

兩人情起 2014，因工作結緣後展開熱戀，2017 年迎來愛子拉爾斯。當時梅爾吉勃遜正憑《鋼鐵英雄》強勢入圍奧斯卡最佳導演，他曾感性形容，同時擁有新生兒與奧斯卡提名是人生最興奮的時刻。

去年 9 月，梅爾吉勃遜出席新片《怪誕夏日》（Monster Summer）首映時，最小的兩個孩子露西亞與拉爾斯還聯袂現身支持父親，家庭凝聚力不減。

奧斯卡最佳導演《鋼鐵英雄》梅爾吉勃遜（Mel Gibson）（圖／甲上提供）

九寶爸的家庭風暴：馬里布豪宅遭野火焚毀

梅爾吉勃遜情史豐富，目前共育有 9 名子女。除了與剛分手的羅莎琳育有一子外，他與首任妻子羅賓·摩爾育有 7 名子女，並與前女友奧克莎娜另育有一女。

去年 1 月，梅爾吉勃遜遭遇了嚴重的天災考驗。他位於加州馬里布（Malibu）的豪宅不幸在洛杉磯野火中付之一炬。當時因公出差的他，得知家人與寵物皆平安撤離後，展現出硬漢本色，受訪表示：「屋子燒了可以重建，但所愛的人安然無恙才是我真正在乎的。」 或許是這場天災，讓他對生命與情感的優先順序有了新的體悟。

梅爾吉勃遜現在投入電影《受難記：最後的激情》拍攝工作。（圖／翻攝自X平台 @Lyfwithfrosty）

工作重心轉向：聖經史詩續集《受難記》重啟

回歸單身的梅爾吉勃遜，目前將全身心投入其生涯代表作的續篇——《受難記：最後的激情》（The Resurrection of the Christ）。這部備受關注的聖經題材續作將分為上下兩部，上部目前暫定於 2027 年 3 月 26 日（耶穌受難日）在北美隆重上映。儘管私生活話題不斷，但梅爾吉勃遜在導演領域的才華仍是好萊塢不可忽視的力量，全球影迷都在期待他如何重新詮釋這段神聖歷史。

更多三立新聞網報導

幣圈寒冬慘賠6.6億！黃立成遭清算逾200次 元旦霸氣喊：回來當「大哥」

別再問郭書瑤！春風跨年自爆「半夜偷哭」 急徵成家對象條件曝

台東跨年「醉」精彩！A-Lin 狂吐金句 限制縣長致詞秒數網笑瘋

蕾菈斷捨離「反骨」結束二婚 元旦自剖心路：不再執著

