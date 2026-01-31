9年級姊妹花黃婕怡、黃婕如加入守望相助隊 守護頭家社區

潭子區頭家里黃婕怡(左起)及黃婕如姊妹，在父親頭家里長黃聖明的影響下，並號召24歲王崇安加入守望相助隊。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市里守望相助隊誓師大會今(31)日在市府警察局大樓前廣場舉行，88隊里守望相助隊伍、計440名隊員齊聚誓師，整齊劃一的隊形，展現守望隊員精神抖擻的士氣與守護家園的決心，潭子區頭家里25歲黃婕怡及23歲黃婕如姊妹，投入守望相助行列，在隊部處理行政事務，展現年輕世代對公共事務的責任感與服務熱忱。

市長盧秀燕為隊員加油打氣外，也逐一與各里隊合影，民政局長吳世瑋指出，台中市守望相助隊過去成員以中高齡為主，近年逐步走向年輕化，為社區治安巡守注入嶄新活力。根據最新統計，各里隊8、9年級生隊員比例約占3%至9%，其中以太平區占比最高，顯示年輕世代參與社區治安守護的意願逐年提升。

潭子區頭家里黃婕怡及黃婕如姊妹，在父親頭家里長黃聖明的影響下，投入守望相助行列，展現年輕世代對公共事務的責任感與服務熱忱，並進一步號召24歲王崇安加入，共同強化社區治安防線。

黃婕怡說，10天值勤一次，負責接電話聯繫，處理行政事務，因為要到凌晨1點，睡不幾個小時又要早起上班，但可以協助父親，為里民服務。

王崇安說，剛加入守望相助隊1個月，可多認識朋友，也能了解社區事務，一舉多得。

