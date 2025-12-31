9年黃昏姊弟戀悲劇收場！女「鹽酸燙皮」喊救命送醫 住進加護病房

記者王紹宇、林昱孜／台南報導

姊弟戀9年最後悲劇收場，蔡男死亡、孫女住進加護病房。（圖／記者王紹宇攝影）

吵架吵到命都沒了！台南市一名蔡姓男子與孫姓女友於30日發生爭吵，一氣之下，朝對方身上潑灑鹽酸，隨即持刀自傷送醫不治。據了解，2人相戀9年，平時出雙入對相處無異狀，鄰居也沒聽過爭吵聲，沒料到這次吵架，就釀成一死一傷悲劇，孫女被送往成大醫院救治，目前還在加護病房治療中。

孫女遭潑酸後大喊救命進電梯，熱心男子（右）協助她逃命。（圖／記者王紹宇攝影）

孫女遭鹽酸潑灑，頭、頸、背及肢體，全身多處灼傷，當時她在屋內大喊救命，鄰居聽到前往關心，趕緊撥打119並將人帶下樓清洗。孫女在電梯內畫面曝光，雙手因為被強酸潑灑紅腫、脫皮，觸目驚心。

孫女遭男友蔡男潑灑鹽酸，全身多處灼傷逃出屋外，送醫後仍在加護病房觀察治療。（圖／翻攝臉書）

30日上午10時許，蔡男（57歲）與孫女（60歲）發生爭吵，蔡男盛怒下朝著對方潑灑鹽酸，孫女當場痛的直喊救命，熱心住戶上前協助將人送醫，警方展開調查，發現兩人住處上鎖，破門進入後發現蔡男胸部中刀，倒地氣絕。

蔡男經送醫救治後宣告不治，孫女則全身多處灼傷，目前仍在加護病房觀察治療，確切案情及相關細節仍待進一步釐清，同時報請檢察官相驗，釐清蔡男確切死因。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

