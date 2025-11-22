「9張中大獎發票」沒人領！他7-11花102元中千萬 消費明細地點一次看

生活中心／林昀萱報導

9張中大獎發票沒人領，領取期限至2026年1月5日。（示意圖／資料照）

中獎百萬及千萬的幸運兒是你嗎？114年7、8月期發票仍有9位中獎者尚未領獎，包括2張千萬特別獎、5張200萬元特獎以及2張雲端發票百萬獎。財政部急尋幸運兒，提醒務必在明（2026）年1月5日截止前完成領獎手續。

7、8月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼是「53960536」、200萬元特獎中獎號碼「51509866」，3組頭獎中獎號碼為「43074088」、「22870220」、「38253117」。財政部表示，7、8月期統一發票特別獎1000萬元仍有2張未領，其中一名幸運兒在台南市龍崎區7-ELEVEN花費102元購買食品就中千萬；另一名消費者則是在App Store消費，訂閱費用300元，快點對發票免得和晉升千萬富翁的機會擦身而過。

除了千萬發票，未領的200萬元特獎發票有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及在台南市歸仁區保大路的茶の魔手所購買飲料的30元發票。

另外，雲端發票百萬獎也有2張未領取，分別是在台北市信義區興雅里松高路1號9樓支付SONY網路服務費258元，以及在Galaxy Store購買應用程式147元。財政部急尋中獎幸運兒，提醒務必在明年1月5日的獎期限內領獎，逾期獎金將充公。

