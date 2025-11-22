「9張中大獎發票」沒人領！他7-11花102元中千萬 消費明細地點一次看
生活中心／林昀萱報導
中獎百萬及千萬的幸運兒是你嗎？114年7、8月期發票仍有9位中獎者尚未領獎，包括2張千萬特別獎、5張200萬元特獎以及2張雲端發票百萬獎。財政部急尋幸運兒，提醒務必在明（2026）年1月5日截止前完成領獎手續。
7、8月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼是「53960536」、200萬元特獎中獎號碼「51509866」，3組頭獎中獎號碼為「43074088」、「22870220」、「38253117」。財政部表示，7、8月期統一發票特別獎1000萬元仍有2張未領，其中一名幸運兒在台南市龍崎區7-ELEVEN花費102元購買食品就中千萬；另一名消費者則是在App Store消費，訂閱費用300元，快點對發票免得和晉升千萬富翁的機會擦身而過。
除了千萬發票，未領的200萬元特獎發票有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及在台南市歸仁區保大路的茶の魔手所購買飲料的30元發票。
另外，雲端發票百萬獎也有2張未領取，分別是在台北市信義區興雅里松高路1號9樓支付SONY網路服務費258元，以及在Galaxy Store購買應用程式147元。財政部急尋中獎幸運兒，提醒務必在明年1月5日的獎期限內領獎，逾期獎金將充公。
更多三立新聞網報導
薑母鴨只賣冬天怎賺錢？業者揭秘「全靠1類食材」：看店家良心了
獨家／粿粿同母異父哥哥「出身富二代」 拿遺產金援妹妹告酸民
中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉
小瑋曬「館長要給2千萬」證據 全場看傻酸爆：開始相信館長清白了
其他人也在看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看EBC東森新聞 ・ 16 小時前
他彩券中獎太開心！拍照「PO在群組炫耀」隔天慘了
財不露白！11月中旬中國有位男子彩券中獎了很開心，就把它拍照PO到在地群組中，連條碼都沒打馬賽克，一位居民看到就把照片下載下來，傳給彩券行老闆問「能兌獎不？」老闆一看，彩券中獎金額不高，對方又是老常客，就直接把獎金轉帳了，隔天真正的中獎男子去兌獎，驚覺錢被人領走了，所幸在警察勸說下，那位盜領者願意歸還獎金，男子也原諒他。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
何鷹鹭遭黨紀處分 鄭麗文：因「認同的不是中華民國」多人覺得不妥
國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東頭像衣服，喊讓台灣早日回歸祖國懷抱，18日遭中央考紀會停止黨職處分，目前申訴中。黨主席鄭麗文近日受訪表示，處分是因何「認同的不是中華民國」部分很多人覺得不妥。太報 ・ 1 小時前
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
財政部指出，7、8月期尚未領取的「1000萬元特別獎」共有2張，中獎號碼為「53960536」，分別是台北市信義區App Store訂閱費300元，與台南市龍崎區7-ELEVEN購買食品102元。財政部透露，「200萬元特獎」共有5張未領，中獎號碼為「51509866」，包括台北市信義區App Store訂閱費22...CTWANT ・ 1 天前
王世堅靠神曲〈沒出息〉爆紅後低調赴中國？本人親上火線回應了
民進黨立委王世堅過去質詢時的金句，近期被中國網友改編成歌曲《沒出息》，紅遍兩岸，近日中共海軍在艦艇甲板上，解放軍官兵更跟上潮流，用隊形排出「從從容容、游刃有餘。」然而，網路近日卻流傳他低調赴中國的消息，讓王世堅急忙發聲明否認，並強調自己一直都在台灣。王世堅今（22）日晚間在臉書發出「嚴正聲明」表示，近日在抖音及YouTube上出現許多關於他的不實影片，甚至還......風傳媒 ・ 3 小時前
急尋中獎人！彰化鹿港開出200萬發票未領 地方熱議：不會丟了吧？
尋找中獎人！今年9-10月統一發票將於25日開獎，但截至目前為止，7-8月統一發票200萬元特獎有5張未領，其中1張是彰化縣鹿港鎮鹿和門市開出，幸運兒只花了132元購買鮮食與生活用品即中200萬元，由於領獎期限至明年1月5日止，中獎人若於領獎期限內未領獎，逾期將無法兌領；連日來地方議論紛紛，還有人納自由時報 ・ 17 小時前
金馬62｜很想解凍？影后范冰冰2度脫口「中國電影人」 網戰翻
第62屆金馬獎今晚（11/22）登場，影后由《地母》范冰冰拿下，她因在外拍戲不克前來，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。曾歷經逃稅風波被冷凍的她，得獎感言兩度說出「中國電影人」，畢竟導演是馬來西亞人，電影還是在台灣播出，引發網友開酸她應該很想在中國解凍，但也有人緩頰，認為她本來就是中國演員，這樣講沒什麼毛病。太報 ・ 4 小時前
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
等了10年！TWICE子瑜首返鄉開唱 親媽洩真實心聲：真的不容易
南韓女團TWICE近來舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，明後兩天（22、23日）將登上高雄國家體育場開唱，而團隊成員也在今日搭機抵達台灣，吸引許多粉絲前去接機。其中台灣成員周子瑜出道10年，終於能夠以TWICE團員身份返鄉演出，其母親吐露真實心聲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
破億蔥抓餅3／曾被退貨百萬片 蔥油餅通過400項檢驗終於賣進好市多
父母創業失利後接下瀕死工廠、在食安風暴中硬撐度過百萬片退貨危機、當年接班時才24歲的陳冠霖，一路靠著韌性帶領龍豪食品走上軌道。然而，把公司救活之後更大的挑戰才真正開始：蓋新廠、拓海外、帶領團隊；一度讓他在疫情後陷入嚴重倦怠。直到重返學習現場，他才找回事業熱情。如今，龍豪食品廠通過好市多400多項檢驗，蔥油餅將上架。他也再次準備啟動下一座新廠，並為自有品牌「派脆刻」訂下十年成為真正大咖的目標。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
統一發票7-8月千萬獎2張未領 消費者勿錯過兌領
（中央社記者呂晏慈台北21日電）財政部表示，7、8月期特別獎（新台幣1000萬元）及特獎（200萬元）中獎發票，目前各有2張、5張未領；未領的千萬大獎發票，包含台南市龍崎區的7-ELEVEN，開出的食品102元發票。中央社 ・ 1 天前
大苑子董事長親上門道歉！農場霸氣喊：今年石虎柳丁不賣他們
大苑子宣稱台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場打臉1顆都沒買，甚至還爆出已搶先申請相關商標，引發抨擊。大苑子昨日發布聲明致歉，董事長邱瑞堂並親赴南投中寮向農友道歉。農場今（22）日回應，雙方已取得共識，把事情講開，並強調農民辛苦各有方向，「今年不會出售任何一顆友善石虎柳丁給大苑子」，呼籲消費者依喜好選擇作物。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
韓籍啦啦隊女神宣告「不收1類型禮物」 網見原因傻眼：噁心又沒水準
味全小龍女韓籍啦啦隊員權喜原（권희원，魚丸）深受台灣民眾喜愛，不過21日她無預警在社群平台表示，未來不再接受粉絲贈送的食物類禮物並曝光背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
等3小時才喝到！麥當勞奶昔驚人熱量曝 熱賣時段超意外
麥當勞經典奶昔宣布回歸，在社群上掀起超大討論度，營養師也在臉書上發文介紹關於奶昔的冷知識，同時也曝光奶昔所含熱量。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
遭點名選2026桃園市長？蔡其昌反駁「沒有這種說法」：從未有過這種討論、也沒有任何對這件事的想法
針對參選桃園市長，蔡其昌無奈表示，「真的沒有這種問題啦！一大堆工作要丟給我」...放言 Fount Media ・ 1 天前
已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收
衛福部食藥署11月20日公布，用於胃炎等疾病處方用藥「強生舒胃糖衣錠10毫克」，因溶離試驗結果不符規定，有安全性疑慮，須...聯合新聞網 ・ 10 小時前