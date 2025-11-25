9張發票中大獎沒人領！他幸運中千萬「少做1設定」獎金全充公

生活中心／林昀萱報導

114年7、8月期發票仍有9位中獎者尚未領獎，逾期將充公。（資料照）

財政部25日公布今年9、10月統一發票獎號，分別為特別獎25834483、特獎46587380、頭獎41016094、98081574、07309261。其中7-ELEVEN、全家和全聯皆開出千萬發票，其中7-ELEVEN幸運兒花64元買飲料抱走千萬大獎，全家幸運兒花115元買義大利麵中千萬大獎，全聯幸運兒則是花85元買鮮奶致富。

財政部也提醒，114年7、8月期發票仍有9位中獎者尚未領獎，包括2張千萬特別獎、5張200萬元特獎以及2張雲端發票百萬獎。中千萬的幸運兒在台南市龍崎區7-ELEVEN花費102元購買食品就中千萬；另一名消費者則是在App Store消費，訂閱費用300元。除了千萬發票，未領的200萬元特獎發票有5張，包含App Store訂閱費220元、Uber Eats外送費3元、彰化縣鹿港鎮鹿和路的7-ELEVEN購買食品132元、元一瓦斯購買瓦斯桶290元，以及在台南市歸仁區保大路的茶の魔手所購買飲料的30元發票。另外，雲端發票百萬獎也有2張未領取，分別是在台北市信義區興雅里松高路1號9樓支付SONY網路服務費258元，以及在Galaxy Store購買應用程式147元。中獎者務必在明（2026）年1月5日截止前完成領獎手續。

廣告 廣告

另外要注意的是，消費者在App Store消費中千萬，若沒有「載具歸戶」恐和獎金擦身而過。2023年就曾有一名花費22元雲端發票中千萬的幸運兒，在發票開獎後才完成載具歸戶，導致獎金無法由系統自動匯入；又因他沒有注意，沒有在兌獎期限內持電子發票證明聯前往實體通路領獎，最後這筆千萬獎金只能充公。

雲端發票中獎若要啟用自動匯款，要注意必須在當期統一發票開獎日前一日完成設定。以3月到4月期發票為例，開獎日為5月25日，若民眾於5月24日前將載具歸戶至手機條碼，並於整合服務平台完成匯款帳戶設定，中獎獎金即可直接匯入帳戶；但若在5月25日之後才完成相關作業，則需自5月到6月期發票起才會啟動自動匯款服務。

國稅局也分享載具歸戶設定方式，首先登入財政部電子發票整合服務平台點選「歸戶設定」，再選擇會員載具歸戶，可以查詢會員載具歸戶要設定的商家名稱，再點選左方「+」號即可完成歸戶。完成後，消費者將於中獎時收到通知及匯款。另外，也可以使用財政部統一發票兌獎APP，首頁點選「載具歸戶」接著點選「新增載具」，選擇「會員載具」再點選「會員來源」搜尋滑動清單點選要歸戶的會員載具，點選「確認」就歸戶完成。

更多三立新聞網報導

高一女遭割髮拖行 施暴高三男學生父母「回應13字」網炸鍋

台積電為何「拖快一個月」才對羅唯仁提告？她解析關鍵原因

台灣有望實施「週休三日」？勞動部長洪申翰回應了

「中配參政」有多嚴重？作家點出最慘情況：習近平娶鄭麗文可選總統

