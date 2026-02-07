9惡煞當街擄走一家三口 中壢警1小時內將人全救出

桃園市 / 綜合報導

桃園鬧區街頭，日前竟然發生一起擄人事件！2日下午，一名男子開心帶著妻女出門購物，沒想到一家三口卻在賣場前遭到9名惡煞強擄上車。根據了解，雙方疑似因為有金錢糾紛，債主居然撂人當街擄人，幸好警方在一小時內，成功攔截載著妻女的廂型車，接著救出被送到民宅的男子，平安救出一家三口，同時將9名嫌犯一網打盡，全案依妨害自由及傷害等罪嫌，移送法辦。

廂型車車門大開，一名女子兩隻手都被死死抓住，強迫走上車，緊接著後面另一名女子，更是直接被懸空抓起丟上車，母女倆這還沒完，擄人的惡煞，見對方不肯配合，疑似想烙跑，甚至手持酒瓶猛砸，把人硬推回車內，然後門一關，把母女倆載走企圖關押。

事發在桃園中壢中園路的賣場前，2月2日下午，49歲的張姓被害人，一家三口竟在光天化日之下，當街被擄，根據了解，雙方疑似因為做生意，導致債務糾紛，三名債主討債不成，烙來6人助陣。

下午2點01分，先在中園路將人擄走，警方獲報後，在下午2點25分時，順利在平鎮育達路，攔獲載著妻女的廂型車，到了2點50分，更成功在忠孝路一處民宅，救出被限制行動的被害人，同時將9名惡煞通通被一網打盡。

目擊民眾說：「聽到那個警車的聲音啊，啊然後就看到警察，警車有差不多兩三台，三台左右啦，就停在樹那邊。」警方調查，47歲的鄭姓債主，疑似掌握被害人行蹤後，組成九人小隊犯案，其中甚至還有一名成員是未成年，幸好警方火速在1小時內，救出一家三口，人都平安無大礙，逮捕擄人惡煞，全案依妨害自由及傷害等罪嫌，移送法辦。

