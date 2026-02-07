9惡煞討債開2車「攔截強押」 一家3口當街遭擄

警方在短短1個小時內，就掌握嫌犯去向和地點，順利救出被害人。（圖／東森新聞）





中壢一家3口被當街擄走！被害人疑似欠債不還，和嫌犯有債務糾紛，因此被嫌犯夥同其它8名友人，其中一名惡煞還是未成年，趁著被害人一家3口逛街時，將他們強擄上車！

2日下午2時多，桃園中壢區發生一起當街擄人案！一名被害人疑似因為欠債不還，和嫌犯有債務糾紛，因此被嫌犯夥同其它8名友人，趁被害人一家3口逛街時，當街擄走被害人和妻子，還有年幼的女兒，途中甚至換車，將被害人和妻小分開，拘禁到另一處地方。警方獲報後立刻展開追捕，幸好短短1個小時內，順利救出3人。

附近店家：「他們也沒有大聲呼救，那我們也沒有辦法幫助，警方也沒有跟我們講後續。」

根據了解，一家3口當街遭擄，是因為49歲張姓被害人，和47歲鄭姓嫌犯有債務糾紛，遲遲未還債，雙方結下樑子。2日下午2時多，嫌犯找來8位兄弟，其中還包含2名債主和1名未成年，幫忙討債，就趁對方帶著妻小外出逛街時，將人擄走，恐嚇威脅。

員警vs.嫌犯：「你就是組織下面的人對不對，人家叫你們的對不對，你們另一台車去哪裡，（另一台車去那個水族館那裡）。」

警方獲報展開追查，原來一家3口在中壢區中園路被擄走後，接著就被帶到平鎮區，警方獲報緊跟在後，先在育達路上，救出被害人的妻子和女兒。妻子哭訴，丈夫在途中，被押上另一輛車，載往嫌犯的據點囚禁。所幸警方在短短1個小時內，就掌握嫌犯去向和地點，順利救出被害人，也當場逮捕9名嫌犯。

到底是欠了多少錢，要這樣大動干戈，雙方都不願意鬆口，避重就輕，不過當街擄人已經違法，嫌犯9人都將被依妨害自由和傷害罪嫌，移送偵辦。

