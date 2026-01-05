9成人身體在發炎！營養師曝減肥無效真相

生活中心／杜子心報導



不少人明明吃得不多、也有固定運動，減重卻始終卡關，這時候問題可能不在意志力不夠，而是「身體正在發炎」。營養師李婉萍指出，肥胖本身就是一種慢性疾病，會讓身體長期處於低度慢性發炎狀態，影響代謝與內分泌平衡。她直言，約有9成的人其實都有慢性發炎問題，在這樣的狀態下想靠節食或爆汗運動瘦身，往往事倍功半，甚至越減越累。









明明少吃還瘦不了？營養師揭關鍵：90%的人其實卡在慢性發炎

李婉萍指出7種慢性發炎徵兆。（圖／翻攝自李婉萍臉書）

李婉萍在個人粉專發文提醒，慢性發炎不一定有明顯疼痛，但會透過日常小狀況不斷釋放警訊，包括經常覺得睡不飽、容易疲倦，情緒莫名低落，吃完飯就跑廁所，常出現偏頭痛、肩頸或肌肉痠痛，皮膚紅癢、過敏或咳嗽反覆發作，動不動就感冒，或四肢、臉部常被說看起來水腫。若上述情況中符合三項以上，就代表身體可能已經處於發炎狀態，需要正視生活型態與飲食內容。

廣告 廣告

明明少吃還瘦不了？營養師揭關鍵：90%的人其實卡在慢性發炎

李婉萍點名6種天然抗發炎食物。（圖／翻攝自李婉萍臉書）

在改善方向上，李婉萍建議從抗發炎飲食下手，像是蘆筍含有寡果糖，有助降低腸道發炎；綠茶富含兒茶素，可幫助降低壞膽固醇；皇帝豆含植物雌激素，具抗發炎效果。她也推薦酪梨，富含鉀、鎂與纖維，屬於對心血管友善的好油脂；莓果類的花青素可針對脂肪細胞降低發炎；地瓜葉富含鎂離子，能避免因鎂不足導致發炎指數上升。她強調，減重不是短期衝刺，而是透過調整作息、飲食與壓力管理，讓體重與健康一起慢慢回到正軌。





原文出處：明明少吃還瘦不了？營養師揭關鍵：90%的人其實卡在慢性發炎

更多民視新聞報導

到南韓吃1海鮮噴4萬醫藥費！一家4口上吐下瀉全送醫

1款過年糖超難吃！賣家標題勸退別下單掀網朝聖

陳冠希滑雪場被巧遇 素顏陪女兒上課畫面掀網熱議

