9成弱勢兒少自覺家境不如同儕 家扶籲政府強化心理支持系統

家扶基金會執行長周大堯指出，「透過社工的相關協助之下，弱勢兒少發覺到自己有一些正向的一些力量，或者是發展出自己的興趣，甚至有像同樣想要做助人的一些工作。過去20年來我們已經幫助了超過35萬人次的兒少青少年。」

家扶扶助兒少阿辰分享，「少了爸爸的部份，那就是在這個家庭的經濟狀況就跟其他的小朋友就是有蠻大的差距。參加家扶的方案之後，就讓我的自信會比較有比較提升出來，然後在其他的某一些經濟方面，或者是個人能力的培養都有蠻大的進步。」

家扶基金會表示，部分弱勢兒少除了面臨家庭經濟壓力、照顧責任，還會有自我認同低落等、多重挑戰，若缺乏及早介入，恐影響未來學習與就業發展。而目前政府雖提供經濟補助與生活扶助，但在心理支持、人際引導與社會適應方面，仍高度仰賴第一線社工與民間團體。基金會呼籲，應進一步強化兒少心理健康支持系統，建立跨部會合作機制，讓弱勢孩子在成長過程獲得更完整支持。