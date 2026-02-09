9成日女抗拒單穿瑜珈褲 揭2原因：好像忘穿裙子

一項調查顯示，日本約九成女性對單穿瑜珈褲感到抗拒，並曝光了原因。（示意圖／翻攝自Pexels）





妳會單穿瑜珈褲出門嗎？日本一項針對20至50歲女性、共145人的調查顯示，約九成女性對單穿瑜珈褲感到抗拒，即便回答「不抗拒」的人，多數也表示自己不會這樣穿。調查也揭露了她們的原因。

根據日媒《kufura.jp》報導，一項針對女性的調查顯示，約36％的女性平時會穿瑜珈褲，也就是大約三分之一的人有穿著習慣。進一步針對52位會穿瑜珈褲的女性調查，她們穿著的場合以「街上穿在褲裙下」最多，占52%，其次是「在家穿在褲裙下」，占50%。由此可見，多數人將瑜珈褲作為內搭或居家服，街上單穿一件的比例僅約6%。

九成日女抗拒單穿瑜珈褲

對於街上單穿瑜珈褲，約九成女性表示「有抗拒感」，即便回答「不抗拒」的人，也多表示自己不會這樣穿。抗拒的主要原因包括「怕凸顯身形」及「體型不適合」，隨著年齡增長，對單穿的抗拒感也會增加。許多人擔心臀部或大腿線條過於明顯，表示「臀部線條和褲子輪廓會太明顯，無法穿」、「感覺壓迫感太強，無法接受」。

另一大原因則是「作為時尚無法接受」，許多人將瑜珈褲視為貼身衣物，單穿會覺得不合適，例如「把它當作內衣，所以無法接受」、「覺得像絲襪的一種，至少要搭裙子才不違和」、「會覺得好像忘了穿裙子？自己不能穿，也不希望別人穿」。

不過，也有少數女性認為，在特定場合或搭配得當時，瑜珈褲是可以接受的：「運動時如跑步、散步沒問題」、「T恤夠長的話可以穿。」有些人對他人穿著也持寬容態度，只要合適就好：「看起來適合就好，重點是本人覺得舒適」。

調查指出，相較於歐美，瑜珈褲在日本作為時尚服裝的接受度較低，可能與文化對「強調性感」的態度有關。歐美常將腿部、臀部和胸部線條視為時尚元素，而日本過去偏好保守服裝，凸顯身形被視為不雅。不過如今單穿瑜珈褲的人逐漸增加，也許5至10年後，街頭上這種穿法將更為常見。

