9成智齒該拔 17至24歲最佳

多數人都有智齒痛的經驗，若是置之不理恐讓小問題釀成大麻煩！德華牙醫診所院長蔡孝誠的專題主題是「面對智齒：從輕忽到『速』決的關鍵態度」，提醒民眾90％以上的智齒都需拔除，千萬別輕忽智齒帶來的嚴重性！

智齒位於最後面的臼齒後方，是最後長出來的牙齒，經常因生長空間不足，而造成阻生、橫生及半萌發等狀態，導致難以清潔、容易卡食物而造成發炎。蔡孝誠分享實際案例，指出一名國小老師誤信拔智齒會影響健康，因此沒拔智齒，導致長期無法清潔乾淨的智齒最終變成蜂窩性組織炎；甚至有18歲學生罹患口腔癌，追根究柢竟是智齒惹的禍。

蔡孝誠表示，90％以上的智齒都需要拔除，尤其17至24歲是最佳拔牙的年紀，因智齒萌發不久，牙根尚未發展成熟，此時齒槽骨質鬆軟易拔除。他指出，現在有一種以去端肽膠原製成的「TERUPLUG」，外觀做成海綿狀，當牙齒拔除後，可將其放置於抽取傷口處，幫助加速止血、減少腫脹，使細胞浸潤、促進再生、傷口癒合及骨脊重建。

智齒不可怕，可怕的是智齒痛卻置之不理，蔡孝誠呼籲，若醫師判斷該拔就要拔，不然越老越麻煩，嚴重恐抽神經或連累其他牙齒。現今醫療發達，儘管交給專業的牙科醫師，及早治療才是王道。