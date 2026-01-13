9成民眾恐中招卻不知！美心臟協會示警「CKM症候群」嚴重後果

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種影響範圍極廣卻鮮為人知的健康危機正在蔓延。據權威醫療網站《ScienceDaily》報導，美國心臟協會(AHA)發布最新調查指出，全美近90％的成年人深受「心血管－腎臟－代謝症候群」(CKM syndrome)影響或處於風險中，但竟然只有12％的人聽過這個名詞。專家警告，這種將心臟、腎臟與代謝問題綁在一起的綜合症，若不重視恐引發嚴重後果。

CKM症候群是近年醫學界新定義的疾病概念，它將心臟病、腎臟病、糖尿病與肥胖視為一個相互關聯的整體。調查顯示，美國近90％的成年人至少擁有一項CKM風險因子。這5大關鍵因子包括：高血壓、膽固醇異常、高血糖、體重過重以及腎功能下降。當這些問題同時出現時，罹患心臟病發作、中風與心臟衰竭的機率將遠高於單一疾病。

然而，公眾認知卻存在巨大落差。由哈里斯民意調查(The Harris Poll)執行的數據顯示，雖然有風險的人數眾多，但在受訪的4000名成年人中，僅有12％聽過CKM症候群；且有68％的人錯誤地認為，這些健康問題應該分開管理，而非視為一個整體來治療。

美國心臟協會預防醫學首席官桑切斯(Eduardo Sanchez)解釋CKM的恐怖之處在於「連鎖反應」。心臟、腎臟與代謝系統(負責能量運作)彼此依賴，一旦其中一個系統出問題，就會對其他系統造成壓力，形成惡性循環。例如，腎臟負責過濾廢物與平衡體液以控制血壓，若腎臟受損，血壓升高就會加重心臟負擔。

桑切斯強調：「心臟、腎臟與代謝系統是相連的，因此應該採取協調一致的治療方式。」好消息是，CKM症候群對許多人來說是「可逆的」。透過改變飲食習慣、增加體能活動與適當的醫療介入，就能有效阻斷這個器官互害的惡性循環。美國心臟協會預計將於2026年初發布首份針對CKM症候群的臨床指南，協助醫療團隊進行跨科別的協同照護。

