9成民眾「紅色馬路」當人行道走！踩上直接罰500元

桃園市議員黃瓊慧日前在臉書發文建議民眾，在大廟周邊遇見「紅色標線」不要隨意穿行，否則恐踩到罰單陷阱。據了解，依《道路交通管理處罰條例》規定，行人若未依標誌、標線、號誌的指示通行，恐收到500元罰單。





桃園市議員黃瓊慧PO文提醒民眾，大廟周邊有罰單陷阱。（圖／翻攝自臉書@黃瓊慧 桃園觀察日記）





桃園市議員黃瓊慧日前接獲民眾陳情，稱都發局在桃園景福宮跟馬路中間劃設了「紅色標線」，就有民眾被紅色區塊誤導、違規穿越馬路因而遭開單。黃瓊慧事後實地走訪現場，發現有近9成民眾都誤以為地上「紅色塗擦部分」是可以走的，並直接穿越馬路。

黃瓊慧接獲民眾陳情，有人誤以為「紅色馬路」是可穿越的標線，沒想到慘被警方開單。（圖／翻攝自臉書@黃瓊慧 桃園觀察日記）





此外，有民眾詢問過交通局，得到的回應是「不建議走」，換言之就是都發局設計了連交通局都不建議走的紅色標線。黃瓊慧隨後也上傳影片，並進一步解釋稱「交通局已經告訴都發局紅色區塊不能這樣畫，但都發局卻不肯把紅色區塊塗擦掉，還是要持續誤導民眾去走」，因此她的團隊只能PO文提醒大家「這裡不要走，否則會被開單」。

貼文曝光後，湧入大批網友留言開罵「故意挖洞給民眾跳以達到開罰單目的」、「沒事畫那塊有何意義呢，下雨天只會讓機車打滑吧」、「瞎咪！我真的以為紅色區塊是給行人走的耶！」、「不塗銷的話，好歹考慮在兩邊路緣塗個『行人請勿穿越』的白字之類」。面對民眾不滿，桃園都發局作出回應。據《三立新聞網》報導，紅色警示帶是為了提醒駕駛行經廟宇周邊減速，後續為避免遭民眾誤認為行人穿越道，將增設「限速30」標示。

