9成洗腎患者赴醫院透析 衛福部推改「居家透析」

只要透過腹腔導管、注入透析液，將體內廢物及水分在腹腔透析，就可在家完成洗腎。不過根據健保署統計，2025年全台洗腎人口約有9.7萬多人，其中9成患者選擇到醫療院所進行血液透析治療，相當耗時耗力。

為了因應超高齡社會及少子女化，衛福部與台灣腎臟醫學會21日共同發布「台灣居家透析白皮書」，鼓勵洗腎病人從原本醫療院所透析改為居家透析，不僅可釋放77%的護理人力，也讓青壯年洗腎病友保有現有工作與經濟能力。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，「腹膜透析會被選擇的病人，就是年紀比較輕的，因為他能夠自我照顧自己，所以這樣的病人，當然他產生問題的機率相對比較低，而且假設腹膜透析不能執行、腎衰竭掉，他還是可以改成血液透析。」

廣告 廣告

台灣腎臟醫學會表示，居家透析可分為「血液透析」與「腹膜透析」，是病人治療的選項，也是國際透析治療的趨勢，因此提出5大行動策略，包括透過健保誘因鼓勵院所轉型；推動醫病共決，讓腎友具備自我照護能力；將透析與長照資源結合，實現「透析在地化」；透過遠距醫療，跨越距離的限制；台灣新發腹膜透析病人，5年累積存活率高於各國，未來推動居家透析，可讓「家」成為最好的醫療場域。

衛福部長石崇良說：「大家的知識水準，還有我們專業的衛教能力也越來越提升，那麼加上我們如果能夠有一些鼓勵的措施，我相信是可以慢慢推廣上來。」

石崇良強調，未來醫療體系將轉型為「以家為核心」，希望藉此提升醫療韌性，讓民眾不論在哪裡，都能獲得相同的照顧，在超高齡社會下不遺漏任何一個人，希望2035年居家透析盛行率，能從現行8%提升到18%的目標。