9成流感重症未打疫苗！疾管署增購「15萬劑月底到貨」

截至114年12月8日，公費流感疫苗已接種約641萬人次，新冠疫苗累計接種約151萬人次。因應年末聚會及出遊活動增加，疾管署特別提醒，92%流感重症及95%新冠重症患者皆未接種本季疫苗，符合資格民眾應儘速接種。

第49週（11/30-12/6）類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降。（圖／疾管署）

疾管署表示，自11月12日起已增加提供不同製程的Novavax疫苗選擇，目前Novavax JN.1疫苗累計接種約2.6萬人次。考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，減少重症與死亡，疾管署預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。

依據疾管署監測資料顯示，第49週（11/30-12/6）類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降。然而，近7日仍新增21例流感併發重症病例，包括1例H1N1、18例H3N2及2例A未分型，並有15例死亡案例，其中3例H1N1、12例H3N2。實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

流感併發重症病例監視。（圖／疾管署）

疾管署指出，本流感季（2025-2026）累計已有370例重症病例，其中包括108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型及4例B型，死亡案例達66例。重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，值得關注的是，92%的重症患者未接種本季流感疫苗，顯示疫苗接種的重要性。

全球流感活動度持續上升，主要流行型別為A（H3N2）。大陸疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國雖處高點，但近1週呈下降或略降趨勢。東南亞部分國家如泰國、越南等自9月中後便進入活躍期，流感病例明顯增多。西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率甚至超過30%。

針對新冠疫情，疾管署說明，台灣目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1。近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占80%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。

針對新冠疫情，疾管署說明，台灣目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1,102人次。（圖／疾管署）

全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如大陸、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。疾管署強調，新冠病毒傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增新冠併發重症及死亡病例，尤其對65歲以上長者及具慢性病者易受疾病感染而引發重症甚至死亡。

疾管署提醒，先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減而不足抵抗疾病侵襲，為保護自身及家人健康，自今年10月1日開打後還尚未接種新冠疫苗的公費對象應儘快前往接種。12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。

近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。（圖／疾管署）

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

