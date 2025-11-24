9成為高回饋辦信用卡 6成皮夾主力無腦刷卡

信用卡提供高額回饋，吸引民眾申辦使用。根據萬事達卡最新調查報告，有82%受訪者將信用卡當成主力交易工具，更有超過5成擁有3張以上卡片，最喜歡不限通路「無腦刷」的信用卡。年輕人最重視旅遊與外送、串流回饋，熟齡族會因超商與量販店的好康而辦卡。

萬事達卡今(24)天公布「2025信用卡消費習慣調查」，結果顯示有82%民眾已將刷卡當成日常生活的主要付款方式，9成會為了特定消費類型的高回饋而申辦卡片，其中以「超商/量販店」比例最高，其餘分別為「電商平台」、「海外旅遊消費」、「加油站/電動車充電與換電」與「餐飲」，並有逾半卡友擁有3張以上信用卡。

廣告 廣告

調查同時發現，民眾皮夾內的卡片中，有60%會選擇不限通路的「無腦刷」高回饋卡當成主力，原因在「簡單省時」；也有許多精打細算的消費者使用可切換權益的「權益自選卡」，且4成以上的持卡人每週至少會切換一次權益方案。

在辦卡動機上，18歲~30歲「Z世代」最看重「海外旅遊消費高回饋」，只要海外交易優惠高，就會心動遞出信用卡申請資料。31歲~45歲「中生代」重視「電商平台高回饋」，其中34%特別申辦電商平台發行的聯名卡。46歲~65歲的「熟齡族」對「實體通路高回饋」最心動，過半因為超商與量販店的優惠而申辦。

銀行為因應消費者需求，設計各種類型信用卡。像是永豐銀行SPORT卡回饋系統與持卡人的運動手錶連結，只要每月運動量達標，將卡片綁定指定行動支付交易，不限通路最高可獲6%點數。

中國信託foodpanda聯名卡外送消費最高贈5%點數，今(2025)年底前透過指定連結申辦享好禮3選1，其中即享券給1,200元，最受卡友喜愛，而藍牙音箱、美型吹風機也吸引民眾選擇。富邦J卡主打日韓泰等國購物最高回饋10%，今年底前新戶透過專屬網頁辦卡，不僅LINE Pay交易回饋加碼至10%，再贈機場接送與100元超商購物金。

原文出處

延伸閱讀