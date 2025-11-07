9成稀土仰賴大陸進口 牛煦庭：無人機產業恐受巨大衝擊

根據全國商業總會2025年9月研究報告，台灣95％的稀土磁體、86％的稀土金屬化合物均仰賴大陸進口。立法院院會今（7）日施政總質詢中，立法委員牛煦庭直指，美國與大陸在貿易戰休兵的背後，實質上仍各自奉行單邊主義，中國大陸的稀土出口管制衝擊，民進黨政府推動的「五大信賴產業」，特別是無人機產業，將很有可能會承受巨大衝擊。對此經濟部長龔明鑫表示，工研院已經具備公斤級的提煉能力，預計要在2030年前達到國內三分之一稀土自給率。

牛煦庭質詢時指出，美國對外推動的「對等關稅」談判，名為對等，實則仍具單邊色彩。主張對超過百國實施關稅調整。雖然川普政府的政策在參議院遭到51比47票否決，但最終結果仍待美國最高法院裁決。

廣告 廣告

牛煦庭強調，「美國內部的政治變數，將直接影響台美談判成果。」牛煦庭表示，行政院不能僅以「止損」為目標，更應該針對美國國會與最高法院的動態變化進行兵棋推演，提出不同情境下的因應方案，包括是否加速談判、延後決策或預作最壞打算。

牛煦庭另指出，中國大陸雖宣布延後稀土出口管制，但並非真正取消，大陸商務部同時擴編「產業安全與進出口管制局」人力，顯示北京有意將稀土政策制度化，成為長期戰略手段。「這是標準的單邊主義手法，透過經濟管制影響全球科技供應鏈。」他警告，政府不能再抱持「會談和緩」的幻想，而應對稀土供應持續中斷的情境做好準備。

而根據全國商業總會2025年9月研究報告，台灣95％的稀土磁體、86％的稀土金屬化合物均仰賴中國大陸進口。稀土出口管制對台灣「五大信賴產業」（半導體、AI、軍工、安控、次世代通訊）衝擊廣泛。其中，無人機產業將首當其衝，未來可能將出現斷料危機。

牛煦庭強調：「政府喊打造『非紅供應鏈』，但相關材料無法迴避『紅色稀土』。」他呼籲經濟部應盤點全國產業稀土存量，建立戰略儲備制度。

經濟部長龔明鑫表示，政府已經啟動稀土回收計畫，工研院已經具備公斤級的提煉能力，預計要在2030年前達到國內三分之一稀土自給率；對此，牛煦庭回應，國內產業每年稀土剛性需求約1500公斤，政府要在2030年靠回收達到年產500公斤的稀土，難度非常高。

牛煦庭另也談到ECFA，若大陸再進一步取消ECFA早收清單優惠，台灣傳產恐面臨生死存亡。政治意識形態不能當飯吃，產業鏈卡脖子才是眼前的危機。政府若只會喊口號，不會做準備，人民最後要面對的將是失業與通膨的現實。美中都在打單邊主義的牌，台灣卻沒有對策。這不是要選邊，而是要選生路。政府必須冷靜評估風險，建立稀土戰略儲備，才能讓產業不被鎖喉、讓國家不被掐脖子。

【看原文連結】