「9成詐騙訊息來自『這家美國公司』卻封鎖小紅書」 黃揚明酸：不愧是民主台灣

在台灣擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」，因資安風險高且涉詐案件頻傳，今（4）日遭內政部下令封鎖。對此，媒體人黃揚明引述資料指出，Meta同集團旗下的社群平台詐騙訊息量佔比超過9成，他直批，「以打擊詐騙為由封鎖小紅書我沒什麼意見，可是不要雙標。」​

黃揚明今日晚間在臉書發文表示，根據數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，近30天的通報網路詐騙訊息共7.8萬多則，其中比例最高的是臉書（含Meta訊息）的5.7萬則，佔比超過7成，其次為Thread（約1萬則、13.1％）、IG（約7千則、9.5％），也就是說，Meta同集團旗下的社群平台詐騙訊息量佔比超過9成。

廣告 廣告

黃揚明指出，去年GASA《亞洲詐騙調查報告》台灣篇也提到，台灣最常見的詐騙訊息來源主要是臉書（Meta）與LINE。另外，內政部統計，小紅書的APP是因2年內涉入1706件詐騙案件，共造成國人財損近2.5億元所以被封鎖。而根據警政署打詐儀表板統計，光是昨天一天，受理的詐騙損失金額就高達3.5億餘元。

黃揚明直言，「與其說小紅書在詐騙有多大影響？我想.....，賴政府更重要的是因其根正苗『紅』，所以才用這理由封鎖。以打詐之名封鎖中國APP，不愧是與『中國台灣』對抗的『民主台灣』。」

更多風傳媒報導

