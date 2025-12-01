9成黑豬戶盼餵豬 台中廚餘政策添變數

▲台中市爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘餵豬，中央預計12月初公告下一階段規範。（圖／台中市政府提供，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 台中市爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘餵豬至今，市長盧秀燕上月13日宣布全市將禁廚餘餵豬，並發下豪語「中央不會做、我們做」。但36家餵食廚餘的養豬戶，僅3家願意改用飼料，且大部分積極配合農業部的「解禁3大要件」，並透過養豬團體表態，近來市府態度不再強硬，未來廚餘政策可望和中央步調一致。

台中爆發非洲豬瘟後，10月22日起全國禁止廚餘餵豬，依農業部先前公布資訊，必須符合落實查廠、即時監測、法令完備等3大要件，才可能恢復廚餘養豬。環境部正研議修正《廢棄物清理法》，行政院顧問李孟諺今（1）日下午主持非洲豬瘟應變中心會議，會中將討論廚餘養豬議題，並將結論送院長卓榮泰參考，廚餘政策預定4日左右公布。

台中市每日生產200多公噸廚餘，以往48%用來餵豬，盧秀燕上月13日在市議會答詢時，表態禁止廚餘養豬，並說「我相信中央不會做，我們會做」，成為全國第7個主動宣布禁廚餘養豬的縣市，卻引起養豬戶反彈，加上中央正推動24小時雲端監測廚餘蒸煮計劃（AIoT），導致被批評中央和地方不同調，人民無所適從。盧秀燕也改口「正與豬農和相關行業討論，會多方評估廚餘去化方式」。

根據台中市政府調查，全市36家餵食廚餘的養豬戶，全部養黑豬，僅3家願意改餵飼料，其他33家仍希望以廚餘餵豬。台中市環保局廢管科長萬滋澤今（1）日在市議會報告時表示，中央傾向「餵廚餘就一定要裝AIoT」，一套設備10幾萬元，中央補助6.5萬，由業者評估要不要裝。此外，農業部長陳駿季對於哪些廚餘可開放養豬，日前做出「正表列」，相信今天之後政策很快明朗。

市議員施志昌認為，市府的態度應該明確，否則一旦配合中央政策投資設備，市府又禁止廚餘餵豬，豈不造成業者損失？萬滋澤說，地方與中央的目標是一樣的，希望減少廚餘養豬、慢慢歸零，所以緩衝期訂出落日條款有其必要性，同時有助地方推動廚餘去化多元轉型。市議員陳文政則提醒環保局。一定要做好蒸煮設備的管理。

