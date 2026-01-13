9教育館所與12基金會簽永續宣言

宣言簽署典禮中，教育部代表、部屬館所首長與多家基金會代表共同簽署「永續發展宣言」，公開宣示攜手推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動的堅定承諾。（海科館提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為呼應台灣二０五０淨零排放十二項關鍵戰略行動的國家政策目標，教育部規劃辦理「部屬館所永續治理與淨零行動推動計畫」，十三日在海博館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」，啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推動永續治理與淨零行動的新里程。

活動以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集部屬九館所首長、十二家基金會代表及永續實務專家，透過宣言簽署、專題分享與實作型工作坊，凝聚教育體系推動永續發展與淨零轉型的共同願景，並將理念轉化為可執行、可追蹤行動方案。

廣告 廣告

終身教育司長梁學政表示，部屬館所肩負科普教育、文化傳承與終身學習角色，在節能減碳、永續教育推廣與公共服務創新累積豐富經驗。透過制度化的跨館協作機制，結合相關基金會於永續倡議、跨域整合與資源連結上的能量進一步擴大政策影響力，形塑教育體系永續治理的新典範。

典禮邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以「邁向永續發展的博物館」為題分享其多年投入綠色工程、永續治理與教育推廣的實務經驗，指基金會、政府與博物館之間的跨域協力，已成為回應氣候挑戰與推動科普與永續發展的行動模式，並點出本次淨零合作宣言不只是儀式象徵，更是公私跨域長期合作行動的起點。

各部屬館所代表下午接續參與「永續增能工作坊」，將宣言精神轉化為具體行動。教育部強調，永續發展不僅是理念倡議，而是需要制度化、可檢核且可持續推進的長期工程；透過此次宣言典禮與永續增能工作坊所建立的協作平台，教育部將持續追蹤各館所行動成果。