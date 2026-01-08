9日和10日徵才活動 釋1300職缺

市府釋出寒假工讀機會，許多青年學子八日踴躍登記。（記者翁順利攝）

記者陳佳伶∕新營報導

南市勞工局因應產業求才需求，九日和十日將分別在永康、善化各辦一場徵才活動，共邀請卅五家廠商、釋出超過一千三百個工作機會，有意找工作的民眾可前往面試，爭取工作機會。

勞工局職訓就服中心表示，九日下午二時卅分至四時，將在永康大橋里活動中心，邀請十三家廠商，包括全聯實業、微笑單車、金豐盛食品等九家廠商設攤徵才，並為統一實業、光洋應材等四家廠商廠商代為徵才。

九日提供門市人員、品管員、包裝技術員、機台操作技術員、生產技術員、沖壓作業員、物料/物流助理管理師、系統廚櫃安裝技士、國內採購助理、工務人員、業務人員、電梯試車工程師、電梯工程管理工程師、生產管理人員、設備人員、產線領班、生產製造工程師等一百卅個工作機會。

廣告 廣告

十日上午九時至十一時在善化啤酒廠二樓簡報室舉辦聯合徵才，邀請二十二家廠商，包括緯穎智造、台灣國際航電、群創光電、佳和實業、官田鋼鐵等十二家廠商設攤徵才；並將為台灣穗高、統一企業等十家廠商代為徵才。

記者翁順利∕台南報導

為協助年輕人累積職場經驗，市府推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，釋出十九個局處的二十七個工作機會，八日於永華市政中心舉辦現場報名及面試，工讀期間一個月，吸引近一百五十名學子到場接受面試，率取率僅有一成多，由研考會全程接待和管控流程，過程流程，讓參與者對市府的笑續留下良好的印象。

本次面試媒合錄取結果預計最晚於本月十日公告於研考會官方網站，以及「台南青年資訊平台」臉書粉絲專頁，用人單位則於當日面試完畢後，另行通知錄取者於十二日報到進用。