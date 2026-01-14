9旬失智翁寒夜迷途 警民、救難協會聯手成功救援

9旬失智翁寒夜迷途，北港警分局、雲林縣救難協會及民眾聯手成功救援。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣水林鄉一名90歲洪姓老翁，於昨（13）日清晨外出散步後遲未返家。當日上午10時許，長照機構人員前往洪翁家中服務時，發現屋內空無一人，老翁常用的腳踏車與手機皆留在原處。家屬憂心其患有失智傾向且高齡體弱，隨即向北港警分局報案請求協尋。

北港警分局蔦松派出所接獲報案後高度重視，考量入冬夜晚氣溫驟降，為爭取黃金救援時間，隨即聯繫「雲林縣救難協會」並集結地方志工展開地毯式搜索。搜救團隊頂著寒風，針對老翁住家周邊農田、灌溉水渠及監視器死角處進行全面查訪，充分展現警民合作的動員效能。

經過長達數小時的持續努力，搜救人員於當晚8時許傳來好消息，在距離老翁住家僅約500公尺處的農田與排水溝間發現其身影。當時洪老先生因長時間受寒導致體力透支、縮在溝旁，警方第一時間脫下外套為其保暖，並通報救護車將老翁送醫檢查。所幸經醫護診治，老翁僅輕微受寒且無重大創傷，已由家屬領回照顧。

北港警分局對此呼籲，民眾家中若有失智傾向或年事已高的長者，應落實日常照護並多加留意其動向，避免讓其單獨外出。警方建議，可向社會局申請「愛心手鍊」或在衣物繡上聯絡資訊，亦可至警察局申請「指紋捺印」，萬一發生走失狀況時，能協助警方在最短時間內確認身分，保障長者生命安全。