9旬婦迷途 警民合力尋獲 平安返家化虛驚

9旬婦迷途，臺西警與村長、村民合力尋獲，平安返家化虛驚。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】「警察先生，92歲的阿嬤不見了，拜託你們幫忙找好嗎？」日前下午3時許，臺西分局四湖分駐所接獲民眾焦急報案，表示家中高齡母親外出後久未返家。副所長曾煥國與警員陳裕宏立即受理案件，展開尋人行動。

報案人指出，老婦人因年事已高且記憶力退化，平時僅會在住家附近散步。當日午餐後她如往常在門口走動，直到下午仍不見人影，家屬擔心意外發生，遂趕緊向警方求助。員警隨即以老婦人住所為中心展開地毯式搜尋，沿途巡視空屋、涼亭及廟宇等處，仍未發現蹤跡。

考量近日天氣炎熱且多變，警方憂心老婦人健康狀況，隨即通報村長協助，並動員村民一同尋找。村民聽聞後主動騎乘機車與腳踏車沿路搜尋，大家分工合作、全力投入，希望盡快尋回失蹤長者，現場展現濃厚的人情與社區互助精神。

不久後，巡邏警車行經四湖鄉雲128縣道時，員警遠遠發現一名老婦人坐在路旁，穿著迷彩長褲、腳踩拖鞋，特徵與走失者相符。員警上前關心時，老婦人神情慌張、語無倫次，便攙扶她上車並安全送返家中，家屬見狀十分感激。臺西分局表示，感謝四湖分駐所員警積極行動，並感謝村長與村民的熱心協助，成功化解一場虛驚。警方也提醒民眾，家中如有年長者，可於衣物上標註聯絡方式或配戴定位裝置，以便走失時能第一時間通知家屬，確保安全。