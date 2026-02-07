9旬婦駕車失控撞進洛杉磯超市 傷亡名單「含4名台灣人」

美國洛杉磯大華超市5日發生嚴重車禍，造成1名台灣人死亡、3名台灣人受傷。（圖／美聯社）

美國洛杉磯西木區於當地時間5日發生重大車禍，一名92歲婦人駕駛轎車行經市區時，先撞上一名自行車騎士，隨後車輛失控衝入當地知名亞洲超市「99 Ranch Market」，造成3人死亡、6人受傷，現場一片混亂。對此，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處證實，其中1名死者及3名傷者為台灣人。

根據《美聯社》報導，92歲肇事婦人5日午間駕駛一輛豐田Prius，先是撞擊自行車騎士，再繼續行駛約一個街區，隨後突然偏離車道，撞入鄰近加州大學洛杉磯分校（UCLA）的大華超市內烘焙區，而車輛停下時壓住多名正在購物的民眾。

洛杉磯消防局表示，事故造成當時在烘焙區內的3名顧客不幸喪命，包括2名30歲與55歲男性，以及1名42歲女性，皆當場死亡；另有4名男性受傷，其中2人傷勢危急、2人傷勢穩定，均已送醫治療。遭撞的自行車騎士及肇事駕駛則拒絕送醫。

警方強調，初步調查顯示，此案屬於意外事件，並無蓄意犯案跡象；肇事駕駛目前已配合調查，同時接受相關醫療評估。

而據《中央社》報導，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處表示，經洛杉磯警方及美國國務院外國使領館事務局（OFM）確認，其中1名死者及3名傷者為台灣人，傷者目前狀況穩定。

美國警方隨即已通知死者在南加州的親人及其在美國的雇主，駐洛杉磯辦事處也掌握相關情況，將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要協助。

