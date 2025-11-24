9旬嬤癌後苦陷淋巴水腫 微創治療助她甩象腿重拾行動力

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「我又能穿上這件多年無法穿的褲子了！」90歲的陳姓阿嬤，多年前罹患子宮頸癌，手術雖然成功，但術後卻留下棘手的「 右下肢淋巴水腫」後遺症，導致他右腿腫脹如象腿，還疼痛到行走困難，甚至面臨長期臥床風險，讓家人超擔心。輾轉經童綜合醫院整形外科郭彥辰醫師團隊協助下，透過「超顯微淋巴管靜脈吻合手術」，建立新的淋巴回流通道，不但順利恢復行走，回診時更能自信穿回多年無法穿上的合身褲，重拾生活品質。

癌後常見併發症 淋巴水腫恐從腫脹惡化至象皮病

郭彥辰醫師表示，淋巴水腫（Lymphedema）可分為原發性與續發性，其中續發性最常見的原因是癌症治療，例如乳癌、婦科癌症等，因手術廓清淋巴結或術後放療所致。當淋巴液無法正常回流而堆積時，會導致肢體腫脹、疼痛、影響關節活動，甚至引發蜂窩性組織炎，嚴重時可能演變成如象腿般的「象皮病」，甚至導致敗血症與截肢風險。

淋巴水腫掌握黃金期 及早診斷微創手術恢復快、傷口小

郭彥辰醫師提到，過去針對嚴重淋巴水腫，多採用大規模切除病變組織的手術，傷口大、破壞性高且恢復期長。相比之下，超顯微淋巴管靜脈吻合術（LVA）因為具備微創、傷口小（1.5至2 公分）、恢復快等優點，已逐漸成為近年重要的治療新趨勢。

郭彥辰醫師指出，此手術猶如「繞道手術」概念，醫師在放大超過30倍的超高倍顯微鏡下，使用直徑僅約0.03mm，比頭髮還細的特殊手術縫線，將直徑不到0.8mm的淋巴管，精密地接合至鄰近的小靜脈。

肢體腫脹都可能是淋巴堵塞 及早手術阻止惡化

郭彥辰醫師並提到，執行手術前，會先在患肢皮下打入螢光染劑，透過近紅外線螢光成像系統精準定位淋巴管位置，確保接合的精準度。手術傷口小、僅破壞到皮下組織層、恢復期短，患者術後即可下床活動，大幅提升術後的生活品質。

郭彥辰醫師強調，淋巴水腫越早治療效果越好，呼籲民眾若發現不明原因的肢體腫脹、沉重感或疼痛，應及早就醫評估，以免延誤治療造成不可逆的身體損害。

