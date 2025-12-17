9旬榮民娶小36歲陸配 婚後3天立遺囑贈房！打官司討不回

老榮民跟陸配結婚3天就將房產贈與對方，事後反悔打官司敗訴。示意圖，取自Unsplash圖庫



是愛人還是愛他的房產？高雄一名96歲老榮民與小他36歲的中國女子結婚，3天後就立遺囑、過戶房產，不過中國女子變本加厲要求百萬元現金，老榮民翻臉，打官司要求歸還房產，高等法院高雄分院判決女方勝訴，確認老榮民出於自願贈與，不過也留下但書，若妻子未盡照顧義務，配偶依法仍可以撤銷贈與，把房屋拿回來。

判決書指出，2022年4月6日，當時93歲的老榮民與小他36歲的中國女子結婚，3天後就將位於鳳山區的大樓過戶給中國女子，不料，女子又獅子大開口，要求200萬元現金，雙方因此撕破臉，老榮民被小孩接回家住後，家人才知房產過戶。

老榮民指出，婚後中國女子就曾慫恿他贈與房屋，他拒絕後，女子未經他同意私自拿印鑑去辦過戶，手續完成後就搞失聯，因此憤而要求對方歸還房產。

中國女子則表示，老榮民平日獨居，需要人照顧，自己從2014年起就經常肩負照顧責任。婚後老榮民自認年事已高，為了讓她生活無後顧之憂，委託她辦理過戶手續，且經戶政、地政人員電話聯繫確認無誤，整個過程均依老榮民意志辦理。

法院審理，調查錄音檔等證據後發現，老榮民確實曾承諾婚後財產歸中國女子所有，甚至立遺書表明自願將全部財產贈與妻子，也同意中國女子代為辦理過戶手續，因此判決榮民敗訴。可上訴。

然而，法官也在判決書中提到，如果妻子沒有盡照顧義務，「配偶依法仍可以聲請撤銷贈與，把房屋拿回來」。

