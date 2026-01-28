9旬翁多共病跌倒瀕臥床 成醫整合照護助成不倒翁、還能跳舞

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲指該院運用跨領域、整合照護，幫助一名多共病、跌倒瀕臨失能臥床的九旬柯姓老翁重新站起來及行走，並恢復往日生活能力。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕90歲柯翁是聾啞人、平時以簡單手語與家人溝通，他曾做胃癌手術、有嚴重骨質疏鬆、心臟節律器植入、膽管結石合併膽囊引流管置入等多項病史。近期因營養與消化吸收問題，體重從50公斤降到39.8公斤，嚴重過輕與營養不良。接連2次無力跌倒、手部受傷送醫，檢查衰弱到瀕臨臥床危機。經成大醫院整合式照護、協助復健，患者不僅能站起來走、重拾生活能力，還能開心跳段小舞。

成大醫院高齡醫學部醫師李欣玲指出，柯翁狀況反映出高齡患者「多重共病」與「衰弱」的特質，單一症狀背後往往隱藏多重器官功能異常。該院高齡醫學團隊介入後，透過周全性老年醫學評估(CGA)，系統化釐清問題，發現除了急性疾病症狀，更核心的挑戰是嚴重肌少症及多項微量元素缺乏，包括維生素D、B12、鋅與銅等。

高齡醫學團隊不僅處理急性病症，更啟動跨專業介入：由營養師調整飲食策略、補充口服營養品；物理治療師進行肌力強化與平衡訓練；出院準備個管師協助連結長照2.0資源，減輕家屬照顧壓力。經過整合式照護後，柯翁不僅檢驗數值明顯改善，體力與活動能力逐步恢復，能站起來與行走，重拾往日生活能力。

李欣玲表示，台灣人口老化速度驚人，面對超高齡海嘯，醫療思維從傳統的「治癒疾病」轉而以「照顧功能」為導向。許多長者出現跌倒、譫妄、尿失禁、憂鬱、行動力下降或衰弱等表現，這些統稱為「老年病症候群」，代表身體多重系統功能儲備量下降，遇到疾病時，便難以維持生理平衡。若將老化視為1條曲線，高齡醫學的目標是協助長者在疾病或急性事件後及早復能，回到原本的老化曲線，避免進入失能依賴的惡性循環。

李欣玲也提醒，分辨「正常老化」與「病理性老化」至關重要。正常老化，如老花眼或動脈硬化屬於漸進性過程；若出現記憶力嚴重喪失、反覆跌倒或非預期體重減輕，則可能是病理性老化，應及早接受專業評估。成醫高齡醫學部每週跨團隊會議，結合醫師、護理師、藥師、營養師、社工師、復健治療師與臨床心理師等專業，為高齡長者量身打造照護計畫。藉由早期篩檢與跨領域合作，即使是90歲長者也能像「不倒翁」一樣，在跌倒後重新站起，維持有尊嚴與品質的晚年生活。

