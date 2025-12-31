9旬翁大腸癌術後6天就出院 醫：ERAS奏效

成大醫院直腸肛門外科醫師陳柏全(右)代表送紀念品給92歲白姓老翁(中)，祝福他術後康復、恢復正常生活。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕1名92歲的白姓老翁有高血壓與糖尿病史，今年因血便與便秘到成大醫院就醫，確診是大腸部位的左側降結腸出現癌瘤，雖癌細胞尚未轉移，成醫團隊考量其高齡與共病風險，即啟動ERAS(術後加速恢復)照護流程，強化術前「備戰」工作，提升白翁體能狀況，順利完成手術並於術後6天出院，持續回診追蹤。

成大醫院由外科部、麻醉部、護理部、營養部與復健部等多專業團隊共同推動ERAS流程。成醫直腸肛門外科主治醫師陳柏全分享團隊近期照護的92歲白姓老翁患者；白翁也現身說法治療過程。

92歲白姓老翁現身說明自己癌症手術前的體能提升計畫如何執行。(記者王俊忠攝)

陳柏全指出，在動手術的前4週，個案管理師完成白翁體能與生活品質初評，復健醫師與復健師提供居家肌力訓練計畫；白翁說在家做腳部、關節與類深蹲的運動，強化下肢肌力，使他的體能明顯提升，降低手術風險。

白翁住院後，麻醉團隊於術前訪視與患者討論疼痛控制策略，以減少術後不適。2025年10月中旬手術當天，護理師協助清潔與麻醉前準備，接著由陳柏全進行微創腫瘤切除與腸道重建。手術中麻醉團隊精準掌握麻醉深度、輸液量、血糖與體溫，全程嚴密監測。搭配ERAS照護，白翁在手術當天即可下床活動；術後當晚能飲水、隔天逐步恢復飲食，術後第6天出院回家休養，手術病理切片也確認是大腸癌第1期。

「很多人以為手術就是開完刀、等傷口癒合，其實不只是這樣的」，陳柏全說明，ERAS的重點不僅在於縮短住院時間，而是完整的照護理念─從術前準備、術中管理到術後康復，在每個環節透過標準化與團隊合作，使病人能「更快、更好」地回到日常生活。ERAS概念起源於30年前的歐洲，如今已成為國際醫學中心的標準流程；近年我國衛福部亦積極推動「圍手術安全」與「術後加速恢復」，期盼以系統化方式全面提升整體醫療品質。

「就像準備跑21公里的半程馬拉松，沒有人會完全不練習就上場比賽」，陳柏全比喻說，當病人願意為自己的健康提前做準備，病情恢復的速度往往會令人驚喜。

成大醫院由外科部、麻醉部、護理部、營養部與復健部等多專業團隊共同推動ERAS流程照護92歲白姓老翁大腸癌患者(中白髮者)。(記者王俊忠攝)

