9旬翁80萬存款不翼而飛 遭銀行敷衍 求助媒體後現轉機

南加州一位90歲的長者，銀行儲蓄帳戶資金被人不斷盜取，老人卻渾然不知，等發現時，已累計損失金額高達80多萬美元。當事人向銀行尋求幫助，銀行調查後告知已過時效無法賠償，後經媒體介入，銀行最終表示，將會把所有被盜取的款項退還至當事人帳戶。

據ABC等媒體報導，90歲的羅森伯格（Irving Rosenberg，音譯）行動非常困難，聽力也在下降，不過他現在面臨的最大困境並非健康問題，而是畢生積蓄幾乎全部被盜。「我當時憤怒又沮喪，一輩子存的錢都被取走了，心如刀絞。」

羅森伯格表示，他的儲蓄帳戶從去年4月開始就被人盜取，很快，損失金額累計高達81萬4000美元。老人稱，他從未在該儲蓄帳戶開過支票，也未授權任何人可以這樣做。當他意識到問題的嚴重性後，立即致電富國銀行（Wells Fargo）尋求幫助。羅森伯格指出，銀行當時回覆他們會對事情展開調查，但過程可能會持續很久，「他們就是這麼跟我說。」

羅森伯格的侄子沙汀（David Satin，音譯），目前負責打理這位90歲老人的事務，他聯絡媒體尋求協助。沙汀表示，當他查看已兌現支票的副本時，立刻發現支票上的簽名都是偽造。「我查看所有開出的支票，發現沒有一張支票上的簽名與羅森伯格本人簽名相符，甚至一點相似性都沒有。」

羅森伯格後來收到富國銀行一封信，信中拒絕他的索賠，表示由於當事人太遲聯繫銀行，因此無法獲得賠償。沙汀被告知，銀行設有僅60天的報告期限，但他認為，這項政策忽視老年客戶面臨的實際情況。沙汀告訴銀行工作人員，羅森伯格已經90歲，他有老年癡呆症，聽不見，走路困難，還患皮膚癌，根本注意不到銀行帳戶出現的情況，但期間，銀行卻沒有提供任何幫助。

沙汀同時質疑，為什麼如此大額提款，其中很多都是在短短幾周內完成，卻未引起銀行的任何警覺。「我不明白為什麼這樣的事情，銀行沒有及時發現。」

在媒體介入調查後，當事人表示，富國銀行的管理層辦公室終於聯繫他們。沙汀指出，「自從我們聯繫媒體，媒體又聯繫銀行之後，銀行至少已聯繫我們五次，反應速度快多了。但我們當時不確定，是否最終能夠追回這筆錢。」

在該事被ABC電視台報導之際，富國銀行向該媒體發送一封電子郵件，並聯繫羅森伯格一家，表示銀行將批准80多萬美元的索賠申請。該銀行在一份聲明中稱，「我們與客戶及其指定授權代理人溝通，查閱更多相關信息後，高興地宣布，我們將把羅森伯格損失的款項退還至其帳戶。」

