9月反聖嬰現象增強！秋雨增、冬低溫 氣象專家：今年冷冬機率高

即將進入11月，氣象專家吳聖宇表示，南海往東延伸到中太平洋低緯度區域，目前有「三個系統」存在；另外，氣象專家林得恩指出，從9月開始，反聖嬰訊號有增強趨勢，因此今年「冷冬」的機率大增！

太平洋3擾動醞釀 氣象專家：2顆恐併成超大環流

近期天氣明顯轉涼，接下來即將進入11月，然而台灣南邊熱帶系統仍活躍，「天氣職人」吳聖宇提到，從南海往東延伸到中太平洋低緯度區域，持續有東風波擾動在活動，目前有三個系統存在，其中值得注意的是關島南方海面系統，它有銜接上跨赤道流而逐漸增強趨勢，可能是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的潛力股。

另一個系統未來可能逐漸靠近關島南方海面的系統，若兩系統合併，恐兩者合一後變成較大環流，後續發展還需要持續觀察。





反聖嬰估影響到明年2月 秋季東北部、東部降雨量多

另外台大林得恩也提到，根據美國國家氣象局氣象預報中心最新的研究指出，從9月開始，反聖嬰訊號有增強趨勢，可能持續到明年2月，專家根據過去歷史事件統計，當反聖嬰現象發生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量也會增多，冬季到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來得低，簡單來說，「今年冷冬機會增大」。





台北／李承庭 責任編輯／張碧珊

