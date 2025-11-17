9月國銀放款增2015億 購屋買車推升信貸動能

隨著民間投資信心回溫，國內銀行放款動能明顯轉強。金管會公布最新統計，截至今(2025)年9月底，國銀放款總餘額達新台幣44兆1,344億元，單月增加2,015億元，顯著成長。存款同步上揚2,187億元，使存放比自71.23%回升至71.31%，終止連續4個月下滑，資金運用略見改善。

根據金管會資料顯示，新增放款來源以「周轉金」為主力，9月暴增1,746億元，反映企業、政府機關與個人端均有資金調度與市場操作需要。金管會指出，近期國內外證券市場活絡，激發理財及投資性融資需求，推升整體放款規模。

個人金融領域同樣帶動放款力道，9月國銀對個人放款月增1,027億元，為所有對象中增幅最大；政府機關增加629億元、民營企業則擴增422億元。公營機構因部分貸款到期還款，微降73億元。

從用途分析，「購置不動產」與「購置動產」分別增加301億元與68億元，顯示購屋需求及車貸需求仍具動能。金管會說明，在公股行庫配合新青安政策與首購貸款方案下，房市融資量穩定向上；而9月新車掛牌數上升，也推動車貸走高。至於企業投資貸款則下滑約100億元，主因部分聯貸案提前清償與個案到期還款。

金管會表示，今年上半年遇美國關稅政策變數，使得部分企業延後資金調度，造成整體放款偏弱；但下半年隨政策趨於明朗，放款出現緩步回彈趨勢。過往7、8月因發放股息融資需求提高，基期通常較高，因此9月增幅雖亮眼，但仍略低於前2個月的季節性高峰。

在個別銀行放款表現上，9月增額最多的前3大銀行，依序為合作金庫增加532億元、臺灣銀行成長505億元、華南銀行上揚432億元。放款衰退較多的銀行則為中國信託大減863億元、永豐銀行滑落363億元、彰化銀行縮減134億元。

存款動能亦同步跳升，9月存款月增最多的業者為華南銀行698億元，國泰世華與兆豐銀行分別有604億元、560億元的增幅；降幅最大的為第一銀行減少493億元，再者為台北富邦373億元、合作金庫294億元。

國銀資產品質仍維持穩健，截至9月底逾期放款金額為673.19億元，月減16.12億元；逾放比0.15%，與去(2024)年同期持平，並較8月降低0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率攀升至881.71%，較8月高出24.78個百分點，顯示銀行整體風險準備充裕。

